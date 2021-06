Tunden a Arath de la Torre por burlarse de los Voladores de Papantla en comercial

Luego de que el clip comenzó a circular a través de redes sociales, algunos usuarios de Twitter manifestaron su descontento hacia el actor, quien hace algunos meses también estuvo en el ojo del huracán tras las declaraciones que realizó en el programa de revista sobre la denuncia pública de Nath Campos en contra del youtuber Rix.

De este modo, los internautas se lanzaron contra el actor y también contra la agencia creativa que dirigió el comercial, argumentando que el spot publicitario es un claro ejemplo de racismo y clasismo, ya que señalaron que durante 13 segundos se burlaron de un pueblo y de sus tradiciones, por lo que apuntaron que lo que genera “cero interés” es el “cero talento que tiene” el intérprete de Francisco López en el melodrama de Televisa Una familia con suerte.

“Su comedia toda la vida ha generado cero risas”, “no se cansa de mostrarse como el imbécil que es”, “horrible su comercial”, “cero interés como la ‘carrera artística’ de este tipo”, y “pues cero interés como el fiasco de programa que es ‘Esta noche con Arath’” fueron algunos de los comentarios que aparecieron en Twitter con el hashtag #Papantla.

El Gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez señaló que se van a buscar las formas legales para llamar la atención de la empresa y para recordarles que deben ser “cuidadosos” con lo que se expresa, ya que se debe reivindicar a los pueblos originarios y la compañía que realizó el comercial no hizo un buen uso de la imagen de la danza de los Voladores de Papantla, que fue proclamada por la UNESCO (La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el 30 de septiembre de 2009.

La empresa de préstamos lanzó un comunicado en el cual escribieron el siguiente mensaje: “Lamentamos enormemente la molestia que nuestra compañía Moneyman pudiese haberle causado a los Voladores de Papantla y a toda la comunidad de Papantla, Veracruz. En ningún momento nuestra intención fue ofender, discriminar o denigrar el patrimonio cultural de los Voladores de Papantla”. Asimismo, en el anuncio dado a conocer por la empresa a través de redes sociales se apuntó que la responsabilidad del spot recae únicamente en la compañía, por lo que deslindaron al actor Arath de la Torre.

Hasta el momento, el conductor e intérprete mexicano no se ha pronunciado al respecto y no ha ofrecido ninguna disculpa por haber participado en el comercial. Sin embargo, desactivó la función de comentarios en su cuenta oficial de Instagram, pues comenzó a circular una imagen en donde un usuario expresó que fue “triste” que se haya expresado de esa forma de la danza prehispánica, a lo que Arath respondió tajantemente: “¿Y lo que hace tu jefa por dinero? Además soy mexicano y me vale zorrillo, ¿Cómo ves?”