Netflix transmitirá por primera vez un partido de temporada regular de la NFL el miércoles 25 de noviembre, cuando los Green Bay Packers enfrenten a Los Angeles Rams. El evento, previo al Día de Acción de Gracias, incluirá a U2 en el espectáculo de medio tiempo desde el SoFi Stadium.

La plataforma de streaming estrenará esta fecha en su calendario con el primer encuentro de temporada regular disputado en la víspera del Día de Acción de Gracias. U2 encabezará el show de medio tiempo para suscriptores en México y otros países.

La banda irlandana U2, formada en Dublín en 1976, celebrará 50 años de trayectoria con esta presentación. Su regreso a un escenario de la NFL ocurre después de su participación en el espectáculo del Super Bowl 36 en 2002.

El partido comenzará a las 19:00 horas del Centro de México, con una transmisión previa que arrancará a las 17:00 horas. Para los aficionados de Hermosillo, el juego iniciará a las 18:00 horas y la previa a las 16:00 horas.

El SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, casa de los Rams, será el escenario del encuentro. La transmisión estará disponible para todos los suscriptores de Netflix en sus diversos planes, sin necesidad de contratar paquetes deportivos adicionales.

Para acceder al evento, los usuarios deberán ingresar a la plataforma desde un dispositivo compatible, buscar el especial de la NFL correspondiente al encuentro y seleccionar la señal en vivo.