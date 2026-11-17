La actuación de U2 en la víspera del Día de Acción de Gracias llega tras uno de los momentos más memorables de la historia de la Super Bowl: el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 36 que ofreció la banda en febrero de 2002.

La cita es el miércoles 25 de noviembre (una noche antes de Acción de Gracias) y será un encuentro entre los Green Bay Packers vs Los Angeles Rams. El juego se realizará en en el SoFi Stadium en Inglewood, California, con la transmisión empezando en punto de las 19:00 (hora de la CDMX).

El show de medio tiempo de U2 en la víspera de Acción de Gracias continúa la tradición de contar con actuaciones estelares en las retransmisiones de la NFL de Netflix.

El primer “Christmas Gameday” de Netflix, celebrado en 2024, contó con la superestrella internacional Beyoncé en el medio tiempo entre los Baltimore Ravens y los Houston Texans, en el «Beyoncé Bowl», nominado cuatro veces a los premios Emmy.

El año pasado, Snoop Dogg organizó la “Snoop’s Holiday Halftime Party” con motivo del partido del día de Navidad entre los Detroit Lions y los Minnesota Vikings, en la que participaron la superestrella del country y ganadora de un premio Grammy Lainey Wilson, los reconocidos cantantes Andrea Bocelli y Matteo Bocelli, y HUNTR/X, las electrizantes voces detrás del gran éxito de Netflix KPop Demon Hunters.

La primera semana de la temporada 2026 de la NFL contó con el primer partido de la historia de la liga disputado en Australia durante la temporada regular, el 10 de septiembre —entre los rivales de división Los Angeles Rams y los San Francisco 49ers—, que se retransmitió en directo por Netflix desde el Melbourne Cricket Ground.

Netflix tendrá dos partidos el día de Navidad, el 25 de diciembre: los Green Bay Packers visitan a los Chicago Bears en el Soldier Field, seguidos del partido entre los Buffalo Bills y los Denver Broncos en el Empower Field at Mile High.

Otra novedad de esta temporada de la NFL es un partido de la semana 18 en Netflix. Será el último fin de semana de la temporada regular, con las eliminatorias en juego.