U2 se apoderan del Centro Histórico para nuevo video

U2 regresó a México, pero esta vez no para llenar el Estadio Azteca (hoy Banorte), sino para convertir las calles del Centro Histórico en el escenario de su próximo video musical.

Fieles a su romance eterno con el público mexicano, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. decidieron que la energía de la CDMX era el ingrediente que le faltaba a su nuevo material. Pero lo más épico no fue solo verlos, sino que decenas de fans mexicanos fueron los invitados de honor para aparecer a cuadro.

Todo comenzó hace unos días con un correo electrónico que hizo que a más de uno le saltara el corazón.

El sitio oficial u2.com envió una invitación privada a sus suscriptores mexicanos con una misión clara: ser extras en la nueva producción de la banda.

Las reglas del juego para participar: El “secretismo”, la ubicación exacta se manejó bajo llave y solo se reveló a quienes completaron un formulario antes del pasado viernes 8 de mayo.

El perfil: Solo mayores de 18 años, con disposición para estar de pie y aguantar el ritmo de una filmación al aire libre bajo el sol (o la lluvia) de la capital.