U2 será honrado con el premio Persona del Año, de Musicares 2027

MusiCares previamente honró al líder de U2, Bono, como individuo en la gala Persona del Año de MusiCares en 2003. Bono se convertirá en la primera persona en ser homenajeada tanto individualmente como en grupo.

U2, integrado por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. será homenajeado como Persona del Año de MusiCares en 2027 . La 36 gala anual benéfica Persona del Año se llevará a cabo en una nueva ubicación, el Peacock Theater en Los Ángeles, el viernes 5 de febrero de 2027, dos noches antes de los premios Grammy 2027 en el Crypto.com Arena.

“Somos grandes admiradores de MusiCares y de las líneas de vida que brindan en el increíble grupo de talento que es la industria de la música”, dijeron los miembros de U2 en una declaración conjunta, señala billboard.com

“Llevamos grabando y haciendo giras durante 50 años gracias a ese grupo, desde productores e ingenieros hasta carpinteros y técnicos. ‘Persona del Año’ no podría ser un mejor título, ya que son las personas con las que hemos tenido la suerte de trabajar, y por supuesto nuestra indomable audiencia, que nos ha dado la oportunidad de seguir haciendo música y seguir sacudiendo las cosas en temas que realmente nos importan. Es un gran honor, y estamos muy emocionados de estar en primera fila de nuestro primer concierto de U2, sabemos que nos van a superar”.

“Estamos honrados de celebrar y reconocer a U2 como la Persona del Año de MusiCares de este año”, dijo Harvey Mason Jr., CEO de la Academia de Grabación y MusiCares, en un comunicado.

“Su impacto va mucho más allá del escenario. No solo su música ha definido generaciones, sino que también han sido ejemplares en su dedicación al trabajo humanitario y en usar su plataforma para el bien. Estamos muy emocionados de reunirnos para honrar su arte colectivo y su compromiso de devolver algo en esta noche tan especial”.

El evento de 2027 se trasladará del Centro de Convenciones de Los Ángeles al cercano Peacock Theater, que tiene una capacidad máxima estándar de 7 mil 100 personas.

MusiCares también está introduciendo una nueva forma para que los fans experimenten la celebración. Además de los asientos tradicionales de la cena de gala, se podrán comprar asientos individuales en el teatro para el concierto tributo, abriendo esa parte de la presentación de la noche a una audiencia más amplia.

La ceremonia Persona del Año de MusiCares tradicionalmente incluye un cóctel, una cena y un concierto tributo con actuaciones de artistas reconocidos celebrando la música y el trabajo humanitario del homenajeado.

Desde su fundación en 1991, la gala ha recaudado fondos para apoyar los programas de MusiCares, incluyendo servicios de salud y bienestar, recuperación de adicciones, salud mental, cuidado preventivo, ayuda en desastres y asistencia financiera para profesionales de la música.

U2 ha ganado 22 premios Grammy, más que cualquier otro grupo o dúo. Son el único acto en la historia de los Grammy que ha ganado dos premios en cada una de las tres categorías de mayor perfil: álbum del año, grabación del año y canción del año. Además de música, sus cuatro miembros han establecido y apoyado una amplia gama de campañas filantrópicas y humanitarias.