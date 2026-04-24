Un portal a otros mundos: así vivió la CCXPMX26 su primera jornada

Cada uno de estos stands no solo funciona como escaparate, sino como escenarios con experiencias interactivas y mercancía que capta la atención constante de los asistentes.

A lo largo de sus pasillos, la convención destacó por espacios inspirados en cintas como Supergirl, The Mandalorian and Grogu, el diablo viste a la moda 2, Spider-Man: Un nuevo día, Mortal Kombat y Masters of the Universe, entre muchas otras cintas próximas a estrenarse a nivel mundial.

En el primer día de actividades, celebrado este viernes en el Centro Banamex de la Ciudad de México, convivieron grandes producciones de cine y televisión, así como propuestas provenientes de los videojuegos, los cómics y el cosplay.

CIUDAD DE MÉXICO._ Apenas el visitante cruza el portal de la CCXPMX26, se encuentra con un espacio en el que convergen los diversos universos del entretenimiento.

El recorrido también incluía áreas dedicadas a figuras coleccionables, así como zonas donde distintas marcas y plataformas mostraban sus contenidos más recientes.

En estos espacios, compañías como Disney+, Amazon Prime, Paramount+ y HBO Max apostaron por acercarse directamente al público, en una dinámica donde la promoción se mezcla con la experiencia.

Uno de los elementos más visibles de la jornada fue la presencia del cosplay. Personajes de distintas franquicias transitaban por el lugar integrándose al entorno y reforzando la sensación de estar dentro de un mismo universo compartido. Ellos se sumó la celebración del concurso Cosplay Master, ganado por “Wukong”.

En los escenarios principales, la atención se concentró en los invitados internacionales. La presentación más esperada del día fue la de Christopher Lloyd, recordado por su papel como el “Doc” en Volver al Futuro, cuya aparición generó una de las mayores convocatorias de la jornada.

La CCXPMX26 también recibió la visita de los actores Aaron Paul (Breaking Bad) y Tom Wlaschiha (Game of Thrones), así como el músico Bruce Dickinson, quienes formaron parte del programa de actividades que combinó paneles en el Thunder Stage y entrevistas frente a los fans en el Omelete Stage.

Para la jornada del sábado, la expectativa se trasladará nuevamente a los escenarios principales, donde se prevén algunas de las presentaciones más concurridas del evento.

Entre ellas destacan paneles y entrevistas con los elencos de las series Star Trek: Strange New Worlds, Spider-Noir y La Casa del Dragón.