‘Un puño de tierra’, tema que lanza Emiliano Aguilar, como homenaje a su abuelo

Emiliano Aguilar presentó oficialmente su versión de Un puño de tierra, uno de los temas más conocidos de su abuelo, Antonio Aguilar. El lanzamiento representa un momento importante en su carrera, ya que marca su entrada formal al regional mexicano después de varios años enfocado en el rap. La canción fue realizada junto a Empolvados De La Banda y forma parte de un proyecto más amplio con el que busca rendir homenaje al patriarca de la familia Aguilar. Con este estreno, el cantante también abre una nueva etapa artística vinculada a las raíces musicales de su familia y a la tradición que durante décadas impulsó Antonio Aguilar dentro de la música mexicana.

El tema llegó acompañado de un video oficial en el que Emiliano aparece a caballo, usando traje de charro y rodeado de elementos ligados a la cultura mexicana que caracterizó la carrera de su abuelo, detalla elimparcial.com La producción también muestra escenas brindando con tequila y referencias visuales relacionadas con Zacatecas, estado con el que históricamente se identificó la dinastía Aguilar.