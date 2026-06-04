‘Un puño de tierra’, tema que lanza Emiliano Aguilar, como homenaje a su abuelo

Emiliano Aguilar presentó oficialmente su versión de Un puño de tierra, uno de los temas más conocidos de su abuelo, Antonio Aguilar. El lanzamiento representa un momento importante en su carrera, ya que marca su entrada formal al regional mexicano después de varios años enfocado en el rap.
La canción fue realizada junto a Empolvados De La Banda y forma parte de un proyecto más amplio con el que busca rendir homenaje al patriarca de la familia Aguilar.
Con este estreno, el cantante también abre una nueva etapa artística vinculada a las raíces musicales de su familia y a la tradición que durante décadas impulsó Antonio Aguilar dentro de la música mexicana.
El tema llegó acompañado de un video oficial en el que Emiliano aparece a caballo, usando traje de charro y rodeado de elementos ligados a la cultura mexicana que caracterizó la carrera de su abuelo, detalla elimparcial.com
La producción también muestra escenas brindando con tequila y referencias visuales relacionadas con Zacatecas, estado con el que históricamente se identificó la dinastía Aguilar.
De acuerdo con declaraciones que ofreció en el programa “El Gordo y la Flaca”, Emiliano explicó que el proyecto nació después de que el público se lo pidiera en repetidas ocasiones.
El cantante reveló que este lanzamiento es apenas el inicio de un álbum compuesto por diez canciones dedicadas completamente a Antonio Aguilar. El objetivo es reinterpretar parte del repertorio que convirtió al cantante y actor en una de las figuras más reconocidas de la música regional mexicana.
Además, Emiliano habló sobre el significado que tiene el legado de su abuelo dentro de su vida personal y profesional. Lo describió como una “bendición” y recordó que Antonio Aguilar mantenía un fuerte compromiso con su público incluso cuando enfrentaba problemas de salud.
Aunque Emiliano Aguilar había desarrollado gran parte de su carrera dentro del rap, desde hace tiempo existían señales de un posible acercamiento al regional mexicano debido a su historia familiar.
Con este nuevo lanzamiento, el cantante busca construir una identidad propia dentro del género sin dejar de reconocer el peso artístico de la familia Aguilar. El proyecto también refleja un intento por conectar con nuevas audiencias y con seguidores que crecieron escuchando la música de Antonio Aguilar.