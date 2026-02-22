‘Una batalla tras otra’ arrasa en los BAFTA con 6 premios

La película Una batalla tras otra, la comedia contracultural de Paul Thomas Anderson sobre un revolucionario fracasado que intenta proteger a su hija de un oficial militar despiadado, arrasó en la ceremonia 79 de los premios BAFTA al llevarse seis estatuillas incluida mejor película y mejor director. La película, inspirada en Vineland de Thomas Pynchon , fue nominada a 14 premios, incluyendo nominaciones para las estrellas Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Chase Infiniti y Teyana Taylor.

Penn se llevó por primera vez en su carrera un Premio BAFTA al Mejor Actor de Reparto por su actuación como Col. Steven J. Lockjaw en One Battle After Another. “Cualquiera que diga que las películas ya no son buenas puede largarse, porque este es un año genial. Tenemos una frase de Nina Simone que copiamos en nuestra película. Ella dice: ‘Sé lo que es la libertad, no es miedo’. Sigamos haciendo cosas sin miedo”, dijo Anderson.

La ceremonia fue conducida por Alan Cumming. Recordemos que el filme de Thomas Anderson aspiraba a 14 estatuillas y Sinners fue nominada a 13. Mientras que Hamnet y Marty Supreme fueron nominadas a 11. Frankestein de Guillermo del Toro se llevó los premios técnicos como diseño de producción, diseño de vestuario y maquillaje y peluquería. El triunfo de Una Batalla Tras Otra en los BAFTA sigue marcando el camino y esto definiría el resultado de los Premios Oscar que se realizarán el próximo 15 de marzo en Hollywood. Sinners, el thriller de vampiros de Ryan Coogler que explora el borrado racial y cultural, se llevó tres premios: Mejor guión original, Mejor banda sonora original y Mejor actriz de reparto, para Wunmi Mosaku, cuya actuación fue ampliamente elogiada por su intensidad emocional y su presencia en pantalla, elementos que terminaron por distinguirla frente a una competencia fuerte en la categoría.

Wunmi Mosaku fue reconocida por su trabajo en Sinners.

Jessie Buckley se lleva el premio BAFTA a la mejor actriz principal por Hamnet.