Espectáculos
|
Premiación

‘Una batalla tras otra’ arrasa en los BAFTA con 6 premios

La película de Paul Thomas Anderson se convierte en la ganadora de la noche de los BAFTA que se realizaron en Londres
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/02/2026 15:27
22/02/2026 15:27

La película Una batalla tras otra, la comedia contracultural de Paul Thomas Anderson sobre un revolucionario fracasado que intenta proteger a su hija de un oficial militar despiadado, arrasó en la ceremonia 79 de los premios BAFTA al llevarse seis estatuillas incluida mejor película y mejor director.

La película, inspirada en Vineland de Thomas Pynchon , fue nominada a 14 premios, incluyendo nominaciones para las estrellas Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Chase Infiniti y Teyana Taylor.

Penn se llevó por primera vez en su carrera un Premio BAFTA al Mejor Actor de Reparto por su actuación como Col. Steven J. Lockjaw en One Battle After Another.

“Cualquiera que diga que las películas ya no son buenas puede largarse, porque este es un año genial. Tenemos una frase de Nina Simone que copiamos en nuestra película. Ella dice: ‘Sé lo que es la libertad, no es miedo’. Sigamos haciendo cosas sin miedo”, dijo Anderson.

La ceremonia fue conducida por Alan Cumming. Recordemos que el filme de Thomas Anderson aspiraba a 14 estatuillas y Sinners fue nominada a 13. Mientras que Hamnet y Marty Supreme fueron nominadas a 11.

Frankestein de Guillermo del Toro se llevó los premios técnicos como diseño de producción, diseño de vestuario y maquillaje y peluquería.

El triunfo de Una Batalla Tras Otra en los BAFTA sigue marcando el camino y esto definiría el resultado de los Premios Oscar que se realizarán el próximo 15 de marzo en Hollywood.

Sinners, el thriller de vampiros de Ryan Coogler que explora el borrado racial y cultural, se llevó tres premios: Mejor guión original, Mejor banda sonora original y Mejor actriz de reparto, para Wunmi Mosaku, cuya actuación fue ampliamente elogiada por su intensidad emocional y su presencia en pantalla, elementos que terminaron por distinguirla frente a una competencia fuerte en la categoría.

  • $!Wunmi Mosaku fue reconocida por su trabajo en Sinners.
    Wunmi Mosaku fue reconocida por su trabajo en Sinners.
  • $!Jessie Buckley se lleva el premio BAFTA a la mejor actriz principal por Hamnet.
    Jessie Buckley se lleva el premio BAFTA a la mejor actriz principal por Hamnet.

Hamnet, la adaptación de Chloé Zhao de la novela de Maggie O’Farrell sobre William Shakespeare, su esposa Agnes y la trágica muerte de su hijo, se llevó dos premios, incluido el de Mejor película británica y Mejor actriz principal para Jessie Buckley.

Buckley es la primera actriz irlandesa en ganar un Bafta a la mejor actriz principal.

En una de las mayores sorpresas de la noche, Robert Aramayo superó al favorito Timothée Chalamet, así como a Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke y Michael B. Jordan, en la categoría de mejor actor por su actuación en I Swear, la película biográfica británica sobre el síndrome de Tourette y el escritor y activista John Davidson.

”I Swear”, nominada en cinco categorías, ganó el premio al reparto. Coogler fue el primer ganador negro en la categoría de mejor guion original. “No me lo esperaba”, dijo. “Joachim Trier fue mi mentor; me enseñó a ser mejor escritor y cineasta”.

El Bafta al mejor documental fue para Mr Nobody Against Putin y el premio al debut destacado de un escritor, director o productor británico fue para Akinola Davies Jr. por La sombra de mi padre.

Los ganadores

Actriz de reparto

Wunmi Mosaku, Sinners

Actor de reparto

Sean Penn, One Battle After Another

Guión original

Sinners

Mejor fotografía

One Battle After Another

Película no inglesa

Sentimental Value

Mejor película

One Battle After Another

Película británica destacada

Hamnet

Director

Paul Thomas Anderson, One Battle After

Actriz principal

Jessie Buckley, Hamnet

Actor principal

Robert Aramayo, I Swear

Premio EE Rising Star

Robert Aramayo

Guión adaptado

One Battle After Another

Debut destacado de un guionista, director o productor británico

My Father’s Shadow

Documental

Mr Nobody Against Putin

Película de animación

Zootopia 2

Película infantil y familiar

Boong

Casting

I Swear

Diseño de vestuario

Frankenstein

Edición

One Battle After Another

Maquillaje y Peluquería

Frankenstein

Banda Sonora

Sinners

Diseño de producción

Frankenstein

Efectos visuales especiales

Avatar: Fuego y ceniza

Sonido

F1

Cortometrajes británicos de animación

Two Black Boys in Paradise

Cortometraje británico

This Is Endometriosis

#Premios
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube