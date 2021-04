$!Una lluvia de estrellas y derroche de glamour en la alfombra de los Óscar

Glenn Close eligió de nueva cuenta un diseño de Armani Privé. Una túnica en color azul bordada que combinó con un pantalón negro. Completó su look con guantes y stilettos.

Jena Friedman. Sin mangas, transparencias, cuello cerrado y gran tajo en la falda. Completó su outfit con joyas de brillantes como aros, esclavas y anillos. Para su beauty look, boca colorada y pelo recogido.

Laura Pausini lució un vestido negro off shoulders con falda campana y bolsillos de Valentino, mientras que completo su look con aros colgantes de brillantes y su beauty look con boca colorada de Bvulgari.