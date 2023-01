Shakira estrenó BZRP Music Session #53 tema en el que lanzó varias ‘directas’ a su ex pareja Piqué.

El tema es una colaboración con el DJ y productor discográfico argentino Bizarrap y en la primera hora de estar en YouTube, alcanzó casi 4 millones de reproducciones.

En BZRP Music Session #53, Shakira dice “Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”, en alusión a la actividad deportiva de su ex pareja.

“Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa tipos como tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, canta.

“Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal-Pique”.

Además hace referencia a que le dejó de vecina a la suegra, la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Y una directa más, habla de la nueva pareja de su ex.

“Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, clara-mente es igualita que tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”.

Añade que no guarda rencor, que ella vale por dos de 22, y le recomienda no solo ir al gimnasio, sino “trabajar el cerebro un poquito también”.