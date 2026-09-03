Una vez más, protagonizarán Eva Longoria y Eugenio Derbez, nuevo filme

La película plantea los retos que enfrenta al intentar integrarse a un entorno competitivo, mientras lidia con las expectativas de quienes lo rodean y busca conservar su propia manera de entender el mundo, señala quien.com

De acuerdo con Deadline, Marcelo en el mundo real sigue a un joven con autismo que atraviesa una etapa de transición particularmente importante: deja atrás un entorno de educación especial para acercarse al mundo laboral convencional.

La producción de Zeta Studios y Elefantec Global está basada en la novela homónima de Francisco X. Stork. El reparto también cuenta con Àstrid Bergès-Frisbey, Mathew Borrero y Ema Giménez Zapiola. El rodaje ya comenzó y se desarrolla entre Uruguay y Boston, dos de los escenarios en los que transcurrirá la historia.

Eva Longoria y Eugenio Derbez encabezan el elenco de Marcelo en el mundo real , una nueva película dirigida por Lucía Puenzo que llevará al cine la historia de un joven con trastorno del espectro autista que intenta encontrar su lugar en una sociedad que constantemente le exige adaptarse.

Para Lucía Puenzo, esa etapa de transición es uno de los aspectos que hacen relevante la historia, especialmente porque pocas producciones cinematográficas se han concentrado en ese momento específico de la vida de las personas dentro del espectro autista.

“Muy pocas películas capturan esa transición en la que los jóvenes con autismo dejan de ser niños pero aún no han alcanzado la independencia total”, dijo Puenzo. “Marcelo simplemente experimenta el mundo de manera diferente, y su perspectiva invitará al público a cuestionar lo que entendemos por ‘normal’”.

La directora argentina llegó al proyecto después de una trayectoria reconocida internacionalmente. Su debut como directora, XXY, obtuvo el Gran Premio de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes.

En esta ocasión, Puenzo busca contar la historia desde la perspectiva de un protagonista que se mueve entre dos realidades: la educación especial que conoce y un mundo laboral que funciona bajo reglas y expectativas diferentes.

El proyecto también representa una apuesta importante para sus compañías productoras. Antonio Asensio, director ejecutivo de Zeta Studios, destacó el alcance que puede tener la historia y la participación de los protagonistas.

“Marcelo trasciende fronteras gracias a la universalidad de su historia y al extraordinario talento de artistas como Eva Longoria y Eugenio Derbez”, afirmó.

Por su parte, José “Pepe” Bastón, fundador de Elefantec Global, recordó que la película pasó varios años en desarrollo antes de llegar finalmente a producción.

“Pasamos seis años desarrollando esta historia y llevándola exactamente a donde debía estar, porque desde el principio supe que esta era la película que quería hacer. Hoy, con Lucía en la dirección, un reparto de este calibre y una producción de esta envergadura junto a nuestros coproductores de Zeta, es exactamente la película que nos propusimos realizar”.

Con el rodaje en marcha, Marcelo en el mundo real reúne a Eva Longoria y Eugenio Derbez en una historia que busca acercarse al autismo desde la experiencia de un joven que enfrenta una nueva etapa de independencia y las dificultades de desenvolverse en un entorno que no siempre está preparado para comprender otras formas de percibir la realidad.