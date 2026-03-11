Una vez más, Taylor Swift es la cantante mujer con mayor patrimonio del mundo

Con 36 años, Swift ocupa el séptimo lugar en el ranking general de celebridades multimillonarias, que este año reúne a 22 personalidades del entretenimiento y el deporte con un patrimonio colectivo de 48 mil 100 millones de dólares, frente a los 39 mil millones que sumaban los 18 integrantes de la lista en 2025.

Taylor Swift se convirtió en la cantante mujer con mayor patrimonio del mundo, según el listado de multimillonarios 2026 de Forbes. La estrella del pop estadounidense cuenta con una fortuna estimada en 2 mil millones de dólares que la sitúa por encima de otras figuras femeninas de la industria musical como Rihanna y Beyoncé.

La fortuna del artista se sustenta en tres pilares: cerca de mil millones de dólares acumulados en regalías y giras —incluyendo los ingresos de su histórica gira Eras Tour, un catálogo musical valorado en aproximadamente 900 millones de dólares, y un portafolio inmobiliario estimado en 100 millones de dólares.

Taylor Swift alcanzó por primera vez el estatus de multimillonaria en 2023. Por detrás de Swift en el segmento femenino del ranking aparecen Rihanna, con mil millones de dólares, y Beyoncé, también con mil millones, en los puestos 20 y 21 del listado general respectivamente.

La cantante de Barbados construyó su fortuna principalmente a través de Fenty Beauty, la empresa de cosméticos que cofundó junto al grupo LVMH, mientras que Beyoncé acumuló su patrimonio a lo largo de casi tres décadas de carrera, primero como integrante del grupo Destiny’s Child y luego como solista.

La intérprete de origen tejano ostenta además el récord de más premios Grammy de la historia, con 35 galardones, y se alzó con su primer Grammy a Álbum del Año en 2025.

Entre las novedades de 2026 destacan cuatro incorporaciones al listado: la ya mencionada Beyoncé, el extenista suizo Roger Federer, el rapero y productor Dr. Dre, y el director canadiense James Cameron.

Federer, retirado desde 2022, acumuló su fortuna principalmente gracias a una participación estimada del 3 por ciento en la empresa suiza de ropa deportiva On, que cotizó en bolsa desde 2021 con una capitalización de mercado cercana a los 15 mil millones de dólares.

Cameron, por su parte, dirigió tres de las cuatro películas más taquilleras de la historia: Titanic, Avatar y Avatar: El camino del agua.

El rapero Jay-Z figura en el puesto seis con 2 mil 800 millones de dólares, cifra que casi triplicó desde que se convirtiera en el primer multimillonario del hip-hop en 2019, impulsado en gran medida por sus negocios en el sector de licores.

Oprah Winfrey ocupa el quinto lugar con 3 mil 200 millones, patrimonio que construyó a partir de su célebre programa de entrevistas —que se emitió durante 25 años hasta 2011— y que reinvirtió en un extenso portafolio inmobiliario que incluye más de una docena de propiedades y más de 2 mil 100 acres de tierra en Hawái.

En el ámbito deportivo, además de Jordan y Federer, destaca LeBron James con mil 400 millones de dólares. El alero de los Los Ángeles Lares percibió más de 500 millones de dólares en salarios a lo largo de su carrera en la IBA y obtuvo más de mil millones adicionales antes de impuestos mediante acuerdos comerciales y empresariales, según estimaciones de Forbes.