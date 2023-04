La Adictiva sigue sorprendiendo a sus fans con más música y en esta ocasión lo hace lanzando el tema No me beses un tema inédito que une la voz junto a la de Joan Sebastian. Esta canción describe una desilusión amorosa, sin ganas de volver a tener contacto con su ex pareja.

Esta colaboración es un gran logro para La Adictiva, pues es una de las pocas bandas en tener un dueto junto al finado Joan Sebastián, icono mexicano, conocido como El rey del jaripeo, lanzó más de 35 álbumes de estudio, ganador de cinco Grammy y siete Grammy Latinos.