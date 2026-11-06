Unen Mariano Barba y Saúl ‘El Jaguar’ sus voces en ‘Y cómo quieres que te quiera’

Mariano Barba y Saúl “El Jaguar” unen sus voces y estilos en una nueva versión de “Y cómo quieres que te quiera”, tema con el que buscan poner a cantar y bailar a los seguidores de la música regional mexicana.

La colaboración apuesta por el ritmo de banda para darle una nueva identidad a esta canción, que ha permanecido en el gusto del público a través de distintas generaciones.

Ambos intérpretes aportan su esencia musical a esta versión, caracterizada por su energía y un sonido pensado para disfrutar en las reuniones y pistas de baile.

El sencillo ya se encuentra disponible en las plataformas digitales, mientras que en YouTube los seguidores pueden encontrar el video lyric para acompañar la letra de esta nueva interpretación.

Además, próximamente se estrenará el videoclip oficial de la colaboración.

Este lanzamiento representa también un momento significativo para los dos cantantes, quienes celebran 20 años de trayectoria musical, periodo en el que han recorrido escenarios, presentado diferentes producciones y sumado canciones a sus respectivos repertorios.

Con esta unión, Mariano Barba y Saúl “El Jaguar” apuestan por renovar un tema conocido por el público y acercarlo nuevamente a las nuevas generaciones, ahora con los sonidos de banda y la interpretación de ambos exponentes del regional mexicano.