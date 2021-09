$!Unen su talento musical Banda Selectiva y Brandon Báez

Romero subrayó que todo lo que han vivido estos años, ha representado una grata experiencia para ellos, en los cuales no han dejado de aprender, para seguir creciendo como agrupación.

“Han sido cincos años de mucho trabajo, pero no hemos quitado el dedo del renglón, y ha sido gracias al apoyo de la gente que seguimos adelante, con la fe de que nuestra música llegue al oído del público, y que esta sea de su gusto”, expresó Sandoval.

Herson Sandoval vocalista y director musical en la agrupación, compartió que en estos primeros cinco años de trabajo, no ha sido nada fácil abrirse espacio en este ámbito tan competido, pero gracias a la calidad de música y letras, es que poco a poco han abierto puertas que les permita tener una mejor proyección, como lo es el formar parte del grupo de artistas que maneja la disquera Gruindag Music.

“Desde chico mostré interés por la música, sobre todo por el género del Regional Mexicano, aprendiendo a tocar el acordeón desde pequeño, sacando melodías, hasta que mi tío Álvaro Báez es quien me comienza a promocionar a través de videos durante el 2006 y 2007, él tocaba con el grupo Diamantes de Sinaloa, él se encargaba de subir mis videos a YouTube, haciéndose virales, siendo nombrado por los fans como “El pequeño gigante del acordeón”, señaló Báez.

Su carisma tras el acordeón, acompañado por su hermano en la guitarra y su tío en el bajo, cautivó al público, y a empresarios, quienes lograron llevar a Brandon a realizar presentaciones en los Estados Unidos, en lugares como Nueva York, firmando así su primer contrato, grabando varios videos musicales, esto a sus siete años de edad, acompañado por sus padres.

“Tuve la oportunidad de presentarme en programas de Televisa, fue una etapa muy bonita de mi vida, me abrió muchas puertas en el gremio, esto por la gracia que yo tenía de tocar el acordeón y cantar a esa edad, y la verdad amo hacer esto, me gusta la música y ya nadie me va a sacar de ella”, subrayó.