Unen sus estilos La Adictiva y Grupo Cañaveral, para lanzar ‘Echarme al olvido’

Este sencillo forma parte del álbum Tributo a una leyenda: Humberto Pabón Vol. 2 , una producción que rinde homenaje a la trayectoria de Don Humberto Pabón.

Grupo Cañaveral continúa celebrando su legado musical con el lanzamiento de Echarme al olvido, un poderoso y jocoso tema en colaboración con La Adictiva, uniendo lo mejor de la cumbia y la banda sinaloense.

La nueva versión presenta arreglos frescos y un sonido que combina el característico sabor de Cañaveral, con la fuerza de los metales y la potencia vocal de La Adictiva, Echarme al olvido destaca por su emotiva letra, que habla del desamor y la resiliencia después de una ruptura.

El álbum Tributo a una leyenda: Humberto Pabón Vol. 2, reúne colaboraciones con grandes figuras de la música latina, continuando la tradición de fusionar géneros y generaciones.

Con este lanzamiento, Grupo Cañaveral reafirma su posición como una de las agrupaciones más importantes y queridas, dentro de la música tropical mexicana.

Grupo Cañaveral es una reconocida agrupación musical mexicana, famosa por su estilo de cumbia y su energía contagiosa en el escenario. Fundada en la década de 1990, ha logrado posicionarse como uno de los grupos más representativos del género en el país.

Su música combina ritmos tradicionales con influencias modernas, lo que les ha permitido atraer a diversas generaciones de fans. A lo largo de su carrera, han lanzado numerosos álbumes y éxitos que han resonado en las fiestas y celebraciones, consolidándose como un referente en la música tropical.

Con su carisma y talento, Grupo Cañaveral continúa llevando alegría y ritmo a su público en cada presentación.