Joss Favela es un cantautor y músico mexicano, nacido el 10 de diciembre de 1993 en el estado de Sinaloa. Reconocido por su estilo en la música regional mexicana, Favela ha ganado popularidad por sus letras emotivas y su habilidad para componer.

Desde joven, mostró interés por la música y comenzó a escribir canciones, lo que lo llevó a colaborar con varios artistas destacados en la industria. Su carrera despegó con éxitos como No me acuerdo y Me Gusta, consolidándose como una figura importante en el género. Además de su faceta como intérprete, Joss Favela es apreciado por su talento como compositor, lo que le ha permitido dejar una huella significativa en la música latina contemporánea.