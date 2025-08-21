Unen sus voces Alicia Villarreal y Lila Downs para lanzar el tema ‘Maldita Billetera’

Dicho tema marca un importante acontecimiento en la carrera de ambas intérpretes, uniendo dos estilos únicos en un atractivo tema, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Alicia Villarreal presenta su nuevo sencillo titulado Maldita Billetera , pero no lo hace sola, para este tema invitó a la cantante Lila Downs, reconocida artistas oaxaqueña.

Maldita Billetera es un tema que habla sobre la ironía y fuerza femenina. Con una letra que relata la historia de una mujer que se rebela ante la manipulación emocional y económica. La canción combina con los ritmos inigualables de ambas cantantes.

El tema fue escrito y producida por la propia Alicia Villarreal, y el video oficial se grabó en Guadalajara, Jalisco.

Lila Downs es una reconocida cantante, compositora y actriz mexicana, nacida el 19 de septiembre de 1968 en Oaxaca. Su música fusiona géneros como el folk, el rock, el jazz y la música tradicional mexicana, incorporando elementos de diversas culturas y lenguas indígenas.

Downs es conocida por su poderosa voz y su compromiso con temas sociales, especialmente aquellos relacionados con la identidad indígena y los derechos humanos.

A lo largo de su carrera, ha recibido múltiples premios, incluyendo varios Grammy Latinos, y ha colaborado con artistas de renombre internacional. Su estilo único y su pasión por la música la han convertido en una figura emblemática de la música latinoamericana contemporánea.