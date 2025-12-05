Unen sus voces Carla Morrison y Pablo Alborán con el tema ‘Si tú te quedas’

La triple ganadora del Latin Grammy Carla Morrison regresa con el lanzamiento de Si te quedas, su esperada colaboración con el reconocido cantautor español Pablo Alborán. El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales, junto al video oficial.

Si te quedas une a dos de las voces más expresivas e influyentes de la música en español, entregando una canción profundamente emocional e íntima, construida sobre la autenticidad cruda que caracteriza a ambos artistas.

Musicalmente, el tema fusiona elementos acústicos delicados con arreglos cinematográficos y envolventes que crecen alrededor de las armonías conmovedoras de la dupla.

En lo lírico, explora ese espacio frágil entre la esperanza y el desamor, capturando la súplica silenciosa al borde de una relación, donde quedarse o irse tiene el mismo peso. El tono inconfundible de Morrison y la calidez inconfundible de Alborán se entrelazan para exaltar tanto la vulnerabilidad como la fuerza que hay detrás de la canción.