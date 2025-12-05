Unen sus voces Carla Morrison y Pablo Alborán con el tema ‘Si tú te quedas’

La triple ganadora del Latin Grammy Carla Morrison regresa con el lanzamiento de Si te quedas, su esperada colaboración con el reconocido cantautor español Pablo Alborán. El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales, junto al video oficial.
Si te quedas une a dos de las voces más expresivas e influyentes de la música en español, entregando una canción profundamente emocional e íntima, construida sobre la autenticidad cruda que caracteriza a ambos artistas.
Musicalmente, el tema fusiona elementos acústicos delicados con arreglos cinematográficos y envolventes que crecen alrededor de las armonías conmovedoras de la dupla.
En lo lírico, explora ese espacio frágil entre la esperanza y el desamor, capturando la súplica silenciosa al borde de una relación, donde quedarse o irse tiene el mismo peso. El tono inconfundible de Morrison y la calidez inconfundible de Alborán se entrelazan para exaltar tanto la vulnerabilidad como la fuerza que hay detrás de la canción.
Carla Morrison, es una de las voces más distintivas y emocionalmente resonantes de la música latina contemporánea. Reconocida por su exploración del amor, la vida y la salud mental, se ha convertido en un referente de autenticidad e integridad artística gracias a su poderosa narrativa y profundidad emocional.
Pablo Alborán, celebrado por su estilo poético y su voz imponente, aporta su característico romanticismo y sensibilidad musical a la colaboración. Con múltiples álbumes que han encabezado listas de popularidad, giras globales y numerosas nominaciones al Grammy y Latin Grammy, Alborán sigue siendo uno de los artistas más queridos de la música española actual.
Si te quedas llega en un nuevo capítulo para Morrison junto a 5020 Records. Su álbum más reciente, El Renacimiento (2022), obtuvo dos nominaciones en la vigésimo tercera entrega anual de los Latin Grammy en las categorías de Mejor Álbum Vocal Pop y Canción del Año por Encontrarme.
