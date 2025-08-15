Unen sus voces Edgardo Núñez y Enigma Norteño para grabar ‘Hello Kitty’

Hello Kitty es una dedicación romántica con tintes coquetos y enfoque protector, donde el protagonista le habla con ternura a su amada, recordándole que merece más que una relación donde fue lastimada y ahora este nuevo chico le promete amor, respeto y noches felices.

Edgardo Núñez continúa conquistando al público con cada nuevo lanzamiento. Esta vez, el joven talento une fuerzas con la reconocida agrupación Enigma Norteño para presentar Hello Kitty, un tema que mezcla romanticismo, picardía y un mensaje de empoderamiento femenino.

Este sencillo destaca por la calidad de la colaboración con Enigma Norteño y por lanzarse en un punto clave de la carrera de Edgardo Nuñez.

Tras una serie de presentaciones completamente sold out en México y Estados Unidos, el joven artista confirma que su propuesta musical sigue creciendo con fuerza, consolidándose como una de las figuras más relevantes del regional mexicano actual.

Los números en plataformas digitales reflejan el respaldo del público y el impacto que tiene cada lanzamiento en ellos. Con Hello Kitty, Edgardo Nuñez reafirma su lugar como una de las figuras más relevantes y queridas del regional mexicano actual.