Una colaboración que mezcla dos estilos musicales llega este jueves 26 de noviembre con el estreno de “Máscara”, sencillo que reúne al cantante puertorriqueño Yandel y al grupo mexicano Grupo Frontera.

El lanzamiento está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y las 19:00 horas de Miami, con una propuesta que apuesta por combinar elementos de la música urbana con sonidos característicos de la agrupación de regional mexicano.

La canción es una balada de desamor en la que el acordeón, la guitarra y las congas forman parte de la instrumentación, en una combinación que busca unir las identidades musicales de ambos proyectos.

El sencillo también llegará acompañado de un video musical con una propuesta visual de estética cinematográfica, en la que predominan los tonos dorados, una imagen que acompaña el concepto de la canción.

Antes de su estreno, el anuncio de la colaboración comenzó a circular en redes sociales, donde cuentas de estaciones de radio y seguidores de ambos artistas replicaron la noticia.

La unión ha generado distintas reacciones entre los usuarios, mientras algunos celebran el encuentro musical, otros han expresado dudas sobre la combinación de estilos.

La colaboración representa un nuevo acercamiento entre exponentes de distintas corrientes de la música latina, en una etapa en la que los cruces entre el género urbano y el regional mexicano continúan generando propuestas y expectativas entre sus seguidores.

Con este lanzamiento, Yandel y Grupo Frontera ponen a prueba la conexión de sus sonidos en una canción que tiene como eje el desamor y que busca llegar a públicos de ambos géneros musicales.