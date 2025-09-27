Universal lanza el último tráiler de ‘Wicked: for good’, con Cynthia Erivo y Ariana Grande

Con Cynthia Erivo en el papel de Elphaba y Ariana Grande como Glinda, la primera parte presentó los inicios de su relación en la Universidad Shiz: la incomprensión hacia la muchacha de piel verde y el ascenso social de la aspirante a Bruja Buena, de acuerdo con vandal.elespanol.com.

La historia de Elphaba y Glinda que se prepara para llegar a su desenlace en la gran pantalla, con un relato que profundiza en la amistad rota de las dos jóvenes brujas y en el destino de la Tierra de Oz.

La secuela ahora se adentra en la etapa más oscura del relato, cuando Elphaba es demonizada como la Malvada Bruja del Oeste mientras lidera a los animales perseguidos y se enfrenta a la manipulación del Mago.

El tráiler revela a Glinda consolidada como icono público en la Ciudad Esmeralda, bajo la tutela de Madame Morrible y convertida en símbolo de perfección. Pese a preparar su boda con el príncipe Fiyero, la separación de Elphaba continúa marcando su vida. Su intento de mediar entre el Mago y su antigua amiga desencadena nuevas tensiones que profundizan en la fractura de su vínculo.

El avance también anticipa el destino de personajes secundarios como Boq y Nessarose, cuyas trayectorias se verán alteradas por la llegada de una visitante inesperada desde Kansas. Esta conexión con la trama de El mago de Oz aporta dramatismo y abre el camino a un desenlace cargado de referencias al clásico literario.

Más allá de la política y el enfrentamiento con el Mago, la emoción de Wicked: Parte 2 sigue girando en torno a la amistad entre Elphaba y Glinda. El tráiler sugiere que la reconciliación o la ruptura definitiva de ese lazo marcará no solo sus vidas, sino también el destino de todo Oz. El elenco se completa con Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode y Adam James, consolidando un reparto coral a la altura de la magnitud del proyecto.