Universal Music interpone apelación y obliga a Christian Nodal a enfrentar nuevo juicio

Christian Nodal y sus papás podrían enfrentar una nueva batalla legal, luego de que se revelara que Universal Music, disquera a la que perteneció, decidió apelar la resolución que los dejó fuera de un proceso penal por presunta falsificación de documentos.

Abogados de Universal Music presentaron un recurso de apelación contra la no vinculación de proceso que favoreció a Christian Jesús González Nodal, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jaime González Terrazas, luego de una maratónica audiencia en la que se discutió la supuesta existencia de 33 documentos falsos.

Aunque la jueza determinó que no existían pruebas suficientes para vincularlos, la disquera promovió un recurso que mantiene abierto el frente judicial contra la familia González Nodal.

Y aunque Nodal celebró que no fueran vinculados, y que no había un papel que justificara acusaciones de falsificación de firmas, la empresa decidió insistir en su postura y buscar que se reabra el litigio.

La disputa legal continúa y la compañía busca revertir la decisión judicial.

Además de dicho procedimiento, existe una demanda civil que la parte acusadora intentó trasladar al ámbito penal. Aunque la jueza rechazó esa maniobra, la apelación presentada por la disquera abre la posibilidad de que el caso se mantenga activo en más de un terreno jurídico.

La defensa de Nodal ha insistido en que no existe evidencia alguna que sustente las acusaciones y que la resolución inicial de la jueza fue clara al señalar que no había elementos para vincularlos.

No obstante, la apelación obliga a la familia a seguir enfrentando un asunto que parecía cerrado, y que ahora se extiende con nuevas revisiones.