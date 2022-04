Usuarios señalan que Alejandra Guzmán y Paulina Rubio no han limado asperezas

En la década de los 90, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio protagonizaron una de las polémicas más emblemáticas, cuando se disputaron el amor del ex Timbiriche, Érik Rubín; la icónica pelea entre las cantantes incluye canciones como Hey güera y Mío con claras referencias a su supuesta enemistad.

Por años se creyó que las famosas coincidieron con la revalidad, pero hace a penas unos meses se aseguró que limaron sus asperezas y para dejar atrás el pasado se dispusieron a iniciar juntas una gira por Estados Unidos, desde entonces nadie puede dejar de hablar del Perrísimas tour , pues se esperaba un espectáculo lleno de calidad y fraternidad entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio.

Pero el resultado de los primeros conciertos no fue para nada lo que los fanáticos del pop y rock en español, pues al final “La Guzmán” y “La Chica Dorada” no tuvieron química en el escenario, algo que desalentó a los fans, quienes no han dejado de atacarlas en redes sociales por no dejar el pasado atrás y superar a Érik Rubín.

En redes sociales circulan videos que los asistentes al concierto difundieron donde se les ve a los artistas prácticamente ignorando en el escenario, pues ni con miradas, ni con comentarios se animaron la una a la otra.