“Estamos trabajando en ello”, dijo Jon Landau sobre Alita 2. “Creo que lo que hemos aprendido de Avatar es que podemos conseguir más matiz facial y sutileza en los personajes que queremos que sean emocionales, que tengan sentimientos aunque sean humanoides.

La primera entrega no habría sido posible sin lo que hicimos en Avatar. Por su parte, Avatar: El sentido del agua no sería lo que es si no fuera por lo que hicimos en la película de Robert Rodríguez. Y ahora vamos a recuperar eso y devolvérselo a la saga de ciencia ficción. Estamos hablando con Robert Rodríguez y con Rosa Salazar. Y todo va bien por ahora”.