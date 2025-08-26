V de BTS posa con Shohei Ohtani y tira la primera bola en el juego de los Dodgers

El Dodger Stadium demostró ser mucho más que solo beisbol cuando la estrella de BTS, V, ingresó al campo, provocando ovaciones estruendosas antes de lanzar el primer lanzamiento ceremonial.

El cantante, cuyo verdadero nombre es Kim Taehyung, hizo una reverencia al lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Yoshinobu Yamamoto, y conectó un strike con la mano izquierda, provocando vítores en las gradas mientras los teléfonos con cámara iluminaban el estadio.

La aparición de V se produjo antes de que los Dodgers se enfrentaran a los Cincinnati Reds. Incluyó un breve abrazo con la superestrella Shohei Ohtani en el dugout de los Dodgers, donde el ícono del K-pop, vestido con una camiseta número 7 de los Dodgers metida en unos jeans descoloridos, charló con el lanzador Tyler Glasnow.