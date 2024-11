Va el cortometraje mexicano ‘In The Fold’ rumbo al Oscar

Con un enfoque que resuena globalmente, In The Fold ha sido seleccionado por festivales de cine de renombre internacional, generando gran expectativa y elogios.

Este cortometraje, que debutó en el Festival de Tribeca 2024, forma parte de la iniciativa Rising Voices de Indeed , en colaboración con la galardonada escritora, creadora y actriz Lena Waithe y su compañía Hillman Grad Productions, junto a 271 Films.

In the Fold , dirigido por el cineasta mexicano Manuel Del Valle, es un corto de gran profundidad emocional que actualmente compite en la carrera hacia los Premios Oscar.

A través de una historia con raíces latinas y asiáticas y un elenco profundamente diverso, In the Fold presenta personajes que resuenan con el público. Al conectar emocionalmente con ellos, el cortometraje revela cómo todos buscamos un sentido en un mundo incierto.

La historia de In the Fold se desarrolla en un restaurante que introduce un algoritmo innovador, capaz de generar galletas de la fortuna personalizadas.

Descrito por la revista Rolling Stone como un “cautivador y existencial cortometraje”, In the Fold examina cómo la tecnología influye en nuestra percepción de la realidad, a menudo a expensas de la conexión humana genuina.

El elenco de In the Fold incluye a Sebastián Segura, Janet Hsieh, David Tsai, Daniel Fitzgerald, Armida López, Laura Patalano, Mariia Kachynska, Sheldon Bailey y S. K. Wong; cada uno de ellos aporta autenticidad y profundidad a sus personajes, en este comic y profundo ensamble.

In the Fold no es solo una obra de entretenimiento, sino una invitación a reflexionar sobre las complejidades de la vida moderna. Nos enfrenta a la paradoja de nuestra época: mientras buscamos certeza a través de la tecnología, esta misma herramienta nos aleja de la conexión humana auténtica.

Al centrarse en una narrativa de carácter universal y personajes que despiertan empatía y reflexión, este cortometraje conecta con audiencias de distintas culturas y contextos, desafiándolos a cuestionar la manera en que hoy vivimos y buscamos sentido en la vida.