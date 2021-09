“Tuve que dejar los nervios y los miedos afuera colgados, y empezar a cocina, y es lo que hecho, me he metido en el corazón de la cocina, y hemos tenido buenos resultados gracias a los consejos que los Chefs nos han dado, porque hay muchos productos que yo no conocía, para mí como sinaloense las especias que conozco son la pimienta, sal, orégano, ajo y ¡vámonos pa’ delante!, pero gracias a Dios tenemos buen sazón”, indicó.

Estar en el balcón con los ganadores dijo, se siente una gran tranquilidad, al saber que no saldrá expulsado, por lo una vez arriba, intenta apoyar a los compañeros que se encuentran con mandil negro en la etapa de eliminación.

Montero subrayó que, además de cocinar buenos platillos, también ha “cocinado” buenas amistades con celebridades que solo miraba en la televisión, manteniendo una buena relación de amistad con todos los que aún quedan, entre ellos están Aristeo, Paco Chacón, Alicia Machado, David Salomón, sin olvidar a sus paisanas Paty Navidad, y Dalú.

Cada capítulo, señaló el cantante, se vuelve más difícil, por lo que cualquier cosa puede pasar, y cualquiera se puede ir, por lo que si él fuera el siguiente en salir, lo que se llevaría del programa indicó, sería una gran experiencia.

“Si el próximo viernes me toca salir, me iré satisfecho por el trabajo realizado, porque he cocinado con el corazón, es una experiencia totalmente a lo que he vivido, jamás me imaginé que esta experiencia me marcara tanto, en el programa he jugado limpio, siendo muy transparente, y me quedaría con un buen sabor de boca, con la satisfacción de haber conocido a los Chefs, me iría contento porque todos en Azteca se han portado muy bien conmigo”, resaltó.