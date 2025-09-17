Va la Banda MS por un Latin Grammy a mejor álbum de música de banda

Edición Limitada, es un álbum en el que predomina una variedad musical que va desde una balada como es el caso de Mesa para uno, hasta una canción festiva como lo podemos escuchar en el tema Mamacita.

Banda MS está nominada en la 26 Entrega anual del Latin Grammy en la terna como “Mejor álbum de música banda” por la producción titulada Edición Limitada, misma que se dio a conocer el pasado mes de Marzo y que incluye 14 temas, cada uno de ellos con características propias.

El resto de los 14 temas que incluye esta producción son No pasa que pase, Estás cancelada, Según tú, Amor Caro, Agárrate fuerte, Falta de sesos, Dígame aferrado, Tu perfume, Edición limitada, Somos lo que elegimos, Tiempo y Pasas.

La ceremonia de los Latin Grammys se llevará a cabo el próximo 13 de Noviembre en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Asimismo, las noticias en torno a la Banda MS no dejan de generarse pues la banda dará a conocer una canción que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Se trata del tema Seguro le dolió, en donde junto con el talento del grupo Fuerza Regida, presentan una canción que desde ya, se perfila como un éxito garantizado.

Actualmente, la banda continua con su gira de presentaciones en próximas ciudades como Villahermosa, Tabasco, Tijuana, Pachuca, Estado de México, Monterrey, también tendrán una presentación especial el día 12 de diciembre en el Auditorio GNP, en México, sumando nuevas fechas en 2026, en Ciudad de México, continuando su gira en San Luis Potosí, y Guadalajara.