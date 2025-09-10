$!Va la sinaloense Sol Gutiérrez, por el ‘back to back’ en Miss Universe México

La sinaloense Marisol Gutiérrez Félix buscará obtener el “back to back” en el certamen Miss Universe México 2025, quien actualmente encuentra en la concentración nacional en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La sinaloense compite contra otras 32 candidatas representantes de todos los estados de México y se prepara para el certamen nacional que se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre. Sol va por el “back to back” pues en la pasada edición Miss Universe México, fue también la sinaloenses Fernando Beltrán quien se llevó la corona nacional, representando a México en el certamen internacional quedando en las finalistas del concurso de belleza más importante del mundo.

Desde la ciudad de Guadalajara, Sol Gutiérrez expresó que la concentración de Miss Universe ha sido toda una experiencia de aprendizaje y disciplina y que además, ha concentrado sus esfuerzos en resaltar el nombre de Sinaloa como un estado de orgullo, resiliencia y mucha autenticidad.

La sinaloense es licenciada en derecho y empresaria.

“Me siento muy emocionada y agradecida por esta oportunidad. La concentración ha sido un espacio de mucho aprendizaje, donde cada día me reta a dar lo mejor de mí. Estoy disfrutando cada momento porque sé que es un proceso único, y lo vivo con mucha disciplina pero también con alegría y gratitud hacia todas las personas que forman parte de esta experiencia”, comentó. Agregó que, más allá de los estereotipos, quiere mostrar esa esencia verdadera de Sinaloa, una tierra de oportunidades, cultura, tradiciones y personas que luchan con pasión por alcanzar sus sueños.

Entre los proyectos sociales que Sol tiene para Miss Universe, es seguir compartir y abanderar la causa del bienestar humano y la salud mental pues esto ha sido un pilar en su vida y que la ha motivado a lanzar su propia marca de ropa deportiva. Otra de las grandes metas de Sol Gutiérrez es llegar a ser una mujer Forbes por ello, se sigue preparando en materia empresarial, en el impulso de proyectos de impacto social y mantener siempre una visión clara de crecimiento y liderazgo.

Ha sido Miss Global México 2025 y Miss Fire World Internacional 2024.