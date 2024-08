”Estoy muy contenta de estar aquí, hemos estado viajando y realizando un meet and greet con todos nuestros seguidores, y ha sido una experiencia muy bonita, estuvimos en Ciudad de México, Guadalajara y hoy en Culiacán, actividad que volveremos a realizar cuando regresemos del certamen, pero espero portando la corona de Miss Universe México”, dijo la miss.

”De ser una niña y hoy una mujer, creo que esta etapa de mi vida me ha dado una mayor madurez, para entender el concepto de lo que es un crecimiento personal, entender que para alcanzar el éxito hay que hacer sacrificios, los cuales siempre exigen dar mucho más de ti”.

”La preparación nunca es suficiente, siempre hay algo más, y yo me considero una mujer que se exige demasiado y creo que este es lo que siempre me ha llevado al éxito”.

Para su preparación rumbo a certamen, María Fernanda se ha hecho de un gran equipo de expertos en muchas áreas, tanto de diseño, oratoria, pasarela, proyección escénica, entre otros, algunos son especialistas traídos de Colombia, quienes han contribuido para que María Fernanda lleva una preparación de alto nivel competitivo.

“María Fernanda no solo es una cara bonita, es una mujer que sabe luchar por lo que quiere, una persona que no ha tenido las cosas fáciles, una mujer que no solo cuida la parte exterior, también la interior, una mujer con valores, podrás ser una mujer bella, pero lo que nunca podrás construir es la esencia y el cómo eres con los demás”.

Por ello, aprovechó este espacio para enviar un mensaje a las mujeres, a las jóvenes que tal vez la siguen, y ven en ella un ejemplo a seguir.

“No tengan miedo, yo también lo tuve cuando me dijeron que no era lo suficientemente buena esto, que jamás sería reina de belleza, que me faltaba esto o aquello, pero con el paso del tiempo, uno mismo crea su mejor versión, ahora más fuerte, más empoderada, y eso es lo que yo deseo proyectar, en mi caso, yo sigo siendo la misma niña, pero ahora reconozco el gran potencial que tengo para llegar hasta donde yo quiera”.

Con buenos planes

Entre sus próximos planes posterior al concurso, dijo, se encuentran continuar trabajando en su empresa, seguir con sus estudios, culminando su maestría en Inteligencia Artificial, así como con sus diplomados, y porque no, formar en algún futuro su propia familia.

Finalmente, María Fernanda resaltó que para ella, la mujer sinaloense se distingue por ser luchadora, una guerrera, bellísimas, y con mucha presencia, con mucho porte, presencia, cálidas, humanas. “Una mujer como la sinaloense no se encuentra en muchos lugares”, resaltó.