Con la gira de conciertos The Eras Tour que empezó este año, la cantante ha llenado estadios a nivel global con su música y sus fanáticos. Como un agregado a estos conciertos que han sido abarrotados en su mayoría, llega la película The Eras Tour , que se estrenará este fin de semana en Estados Unidos y Latinoamérica.

Las estimaciones que expertos han hecho acerca de la recaudación que obtendrá esta super producción, van desde los 100 a los 125 millones de dólares sólo en Norteamérica, posicionando al filme como uno de los más taquilleros entre el género documental, detalló vanguardia.com

Además de que a estas ganancias se le podrían sumar las recaudadas a través de streaming —las cuales empezarán después del recorrido de la película por los cines—, donde se calcula podría llegar a los 100 millones de dólares.

Esta película será proyectada este viernes, a las 18:00 horas (Ciudad de México), en aproximadamente 8 mil 500 cines a través de 100 países, por lo que se espera que los Swifties rompan fácilmente el récord de 73 millones de dólares que obtuvo Justin Bieber con Justin Bieber: Never Say Never en 2011.

La AMC, compañía encargada de distribuir esta película, ha declarado que algunos de sus recintos en Norteamérica han agotado sus entradas sólo en preventa. Además de que seguirán apostando a que durante este fin de semana tengan más ventas en taquilla.

A pesar de que el apoyo que tiene Taylor viene mayormente de mujeres jóvenes en los Estados Unidos, se espera que desde taquillas en otros países también se logre recaudar una cantidad considerable, ayudando a la artista a imponer un nuevo récord con respecto a estas producciones.