Vacacionan Kim Kardashian y Lewis Hamilton en Hawái

Por su parte, Lous Hamilton también compartió imágenes del viaje, entre ellas algunas en las que aparece muy cercano a Kim. La escapada llega en un momento en el que ambos han dejado atrás buena parte de la discreción con la que comenzaron su romance, detalla quien.com

Kim publicó una serie de fotografías de la escapada bajo la frase “Somewhere over the rainbow”, en las que aparece junto a Hamilton y sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm, además de su hermana Khloé Kardashian y sus sobrinos.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton están viviendo uno de los capítulos más públicos de su relación. La empresaria y el piloto de Fórmula 1 aprovecharon el descanso de verano para disfrutar de unas vacaciones en Hawái, donde compartieron momentos de pareja, actividades acuáticas y tiempo en familia.

Las fotografías muestran a la pareja disfrutando de distintos momentos frente al mar, mientras los hijos de Kim participan en actividades como surf, paddleboard y juegos en la playa.

El viaje también tuvo un marcado carácter familiar. Khloé Kardashian acompañó a Kim junto con sus hijos, mientras que Hamilton viajó con integrantes de su propia familia. La convivencia entre ambos círculos cercanos se suma a otras señales de que su relación ha adquirido mayor estabilidad.

La relación entre Kardashian y Hamilton comenzó a llamar la atención a principios de 2026, después de que ambos fueran vistos juntos en distintas ocasiones. Con el paso de los meses, las apariciones dejaron de ser tan discretas.

Kim acompañó al piloto en el Gran Premio de Mónaco, donde Hamilton terminó segundo, y posteriormente ambos protagonizaron un momento romántico durante la celebración. El piloto también habló públicamente de ella y agradeció su apoyo durante ese fin de semana.

La relación entre Kardashian y Hamilton comenzó a llamar la atención a principios de 2026, después de que ambos fueran vistos juntos en distintas ocasiones. Con el paso de los meses, las apariciones dejaron de ser tan discretas.

Además, ambos ya habían compartido momentos con sus respectivas familias. En mayo fueron vistos cenando en Los Ángeles junto a las madres de ambos y los hijos de Kim, un encuentro que entonces fue considerado un paso importante en su relación.

Hamilton incluso ha comenzado a formar parte de algunas de las escapadas familiares de Kim. En julio, las dos hermanas Kardashian compartieron vacaciones en Idaho junto a sus parejas, en una dinámica que reforzó la imagen de una relación cada vez más integrada en el entorno familiar.