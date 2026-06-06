Valentín Elizalde reaparece como holograma en Guadalajara

La música de Valentín Elizalde volvió a escucharse durante un concierto organizado por la Dinastía Elizalde para rendir homenaje al cantante, en Guadalajara.

Miles de asistentes presenciaron uno de los momentos más comentados de la noche: la aparición de un holograma que recreó la imagen del intérprete sobre el escenario.

Lo que comenzó como una velada dedicada a recordar sus éxitos terminó convirtiéndose en una experiencia que mezcló música, nostalgia y tecnología. La recreación digital permitió que el público volviera a ver a quien fue una de las figuras más reconocidas de la música regional mexicana, casi dos décadas después de su fallecimiento.

El instante más esperado llegó cuando las luces cambiaron y la figura digital de Valentín Elizalde apareció frente a los asistentes.

Videos compartidos en redes sociales muestran la reacción inmediata del público al ver la proyección. Entre gritos, aplausos y expresiones de sorpresa, algunas personas mostraron el impacto que causó la recreación tecnológica.