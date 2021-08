Cuando se trata de defenderse contra abusos o incumplimientos por parte de productores o estudios de cine, a Scarlet Johansson, parece que nada la detiene, y así como su personaje de Natasha Romanoff, alias Black Widow, la actriz ataca cuando se ve afectada, pegando donde más duele, en el bolsillo. Para ejemplo, está la demanda que interpuso contra Disney por incumplimiento de contrato al lanzar Black Widow en cines y streaming al mismo tiempo, aspecto que no le gustó a la actriz, película en la cual ella también participó como productora.

En la demanda, Johansson afirma que perdió millones de dólares por la decisión unilateral tomada por los principales ejecutivos del estudio, incumpliendo intencionadamente el contrato de Marvel, sin justificación, con el objetivo de impedir que Johansson obtuviera los beneficios totales de su acuerdo con la casa del ratón. La pelea aún continúa, ya que recientemente Johansson, a través de sus abogados, acusó a Disney de “tratar de ocultar su mala conducta” después de conocerse la presentación judicial que hizo el estudio el en la que pide llevar la causa judicial a una instancia de arbitraje privado, y no público.

De ganar el caso, se habla que la actriz nominada al Óscar en 2020, podría recibir más de 50 millones de dólares de compensación. Pero el caso de Johansson no ha sido el único, este suma a los muchos otros que se han conocido en Hollywood, por lo que aquí se presenta a los actores que se han atrevido a demandar a casas productoras, y que también dieron mucho de que hablar.

Gerard Butler Siguiendo los pasos de su compañera actriz, el actor y protagonista de filmes como 300 (2006), Geo-Tormenta (2017), entre otras, decidió denunciar ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, a sus productores por una suma millonaria, relacionada con los ingresos generados por la película Objetivo: La Casa Blanca, estrenada en 2013.

La película, en la que el actor da vida a Mike Banning, un ex militar y agente del Servicio Secreto de Estados Unidos, recaudó para entonces más de 170 millones de dólares en todo el mundo. Butler descubrió que los productores habían declarado ganancias por cifras ficticias, mientras que la diferencia - que se trató de alrededor de 17 millones y medio de dólares - fue repartida entre los productores y ejecutivos. El actor, al igual que Scarlett Johansson, está a la espera de recibir una compensación económica, por las ganancias acordadas con anterioridad al estreno de la película entre las productoras y sus representantes legales.

Sylvester Stallone Demolition Man o El Demoledor (1993), fue una película de acción y ciencia ficción protagonizada por Sylvester Stallone, Sandra Bullock y Wesley Snipes, un filme que en taquilla logró recaudar a nivel mundial la cifra de 159.1 millones de dólares, aún así, esta no terminó bien para Sly.

Stallone inició un juicio por falta de pago, argumentando que en el contrato le habían prometido un 15 por ciento del total recaudado por la película. El estudio replicó que ya le había pagado, pero finalmente fueron a la corte y llegaron a un acuerdo que nunca se hizo público.

Crispin Glover El actor Crispin Glover, quien dio vida George MCFly, papá de Marty en la saga de Back to the future (1985), explicó que no fue parte de la secuela debido a que no le gustó el final de su personaje, por lo que Universal Pictures reutilizó escenas eliminadas de la primera película para que su personaje fuera parte de la historia. La demanda de Glover surgió debido a las acciones (según él) ‘ilegales’ que cometió la producción para continuar con su personaje, en donde detalló que el molde de su cara utilizado en la primera película fue utilizado para crear unas prótesis que le colocaron a Jeffrey Weismann, el actor que interpretó a George McFly en los dos filmes restantes.

Glover fue a juicio, lo ganó y comenzó a establecerse una cláusula en los contratos de los actores que impide que los estudios vuelvan a hacer algo como esto. No obstante, a pesar de esta mala experiencia con la franquicia de Back to the Future, Crispin Glover ha continuado con su carrera artística que incluye tanto actuación y dirección, así como música y literatura (Glover ha escrito más de 15 libros).

Sharon Stone Luego de que el Studio MGM anunció que la secuela de Bajos Instintos (1992) fue suspendida indefinidamente, la actriz Sharon Stone inició una denuncia contra la productora argumentando que le hicieron perder una enorme cantidad de dinero.

La demanda hecha en 2001, se dio por presunta ruptura de un contrato oral de 14 millones de dólares para repetir su papel de asesina en una secuela de la cinta, papel que le ganó el estrellato en 1992. La actriz llegó a exigir más de 100 millones de dólares como compensación, ya que en la demanda argumentó le habían prometido 40 millones de dólares y a eso se sumaba la cantidad de proyectos que rechazó solo para formar parte de la película. El estudio finalmente cedió y la cinta se terminó haciendo en el 2006.

