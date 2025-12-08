Van Diego Luna y Guillermo del Toro por el Golden Globes 2026

Los Golden Globes revelaron a sus nominados para su próxima entrega de premios y México volvió a hacerse presente en una de las ceremonias más importantes de Hollywood. El anuncio confirmó el nombre de los talentos nacionales que competirán por un premio en la próxima edición, consolidando el creciente reconocimiento internacional del cine y la televisión hechos por mexicanos. El primer mexicano en aparecer en la lista de nominados fue Diego Luego, quien una vez más es seleccionado por su papel en Andor, de Disney. Quien no podía faltar era Guillermo del Toro y su Frankenstein. El mexicano logró una nominación a Mejor Director, por la película estrenada en cines y disponible en la plataforma de streaming Netflix

La cinta del mexicano también alcanzó una nominación a Mejor Película. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el domingo 11 de enero de 2026 a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. Ese día se darán a conocer los ganadores en todas las categorías de cine y televisión, en una gala que marca el inicio oficial de la temporada de premios en Hollywood.

Congratulations to the 83rd #GoldenGlobes nominees for Best Director Motion Picture:



✨ PAUL THOMAS ANDERSON | ONE BATTLE AFTER ANOTHER

✨ RYAN COOGLER | SINNERS

✨ GUILLERMO DEL TORO | FRANKENSTEIN

✨ JAFAR PANAHI | IT WAS JUST AN ACCIDENT

✨ JOACHIM TRIER | SENTIMENTAL VALUE... pic.twitter.com/IvEl0r5cZH — Golden Globes (@goldenglobes) December 8, 2025

En la nominación a Mejor Director, también acompañan al mexicano, Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another, Ryan Coogler, por Sinners, Jafar Panahi, por It Was Just an Accident, Joachim Trier por Sentimental Value y Chloé Zhao, por Hamnet

Andor es un thriller de espías que se centra en el personaje de Cassian Andor cuando estuvo años aprendiendo dentro de la rebelión. La serie, que se ambienta en un tiempo anterior a la película Rogue One: Una historia de Star Wars, sigue las misiones que Andor efectúa para recobrar y, mantener la fe y esperanza en la Galaxia ante el duro ataque del Imperio. Esta serie del universo Star Wars está creada por Stephen Schiff (The Americans). Es una producción de Lucasfilm Ltd. junto a Disney. El actor que da vida al personaje principal es Diego Luna (Narcos: México).