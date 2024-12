Van por la estatuilla dorada en los Premios Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció las listas cortas (shortlists) en 10 categorías para la 97 edición de los Premios Oscar, que se celebrará en 2025. Este paso marca el inicio oficial de la temporada de premios y ofrece un vistazo a las producciones que podrían llevarse el codiciado galardón. Emilia Pérez de Netflix y Wicked de Universal han logrado avanzar en múltiples categorías, y son de las contendientes más voceadas por el momento. Las categorías en las que se anunciaron las listas cortas son: Documental largo, Documental corto, Película internacional, Cortometraje animado, Cortometraje de acción real, Maquillaje y peinado, Banda sonora original, Canción original, Sonido y Efectos visuales. A continuación, se presentan las películas y producciones que avanzan a la siguiente ronda de votación, señala infobae.com Documental Largo Figuran los filmes The Bibi Files, Black Box Diaries, Dahomey, Daughters, Eno, Frida Hollywood gate, No Other Land, Porcelain War, Queendom, The Remarkable Life of Ibelin, entre otras.

Emilia Pérez.

Documental Corto En esta categoría, 15 producciones destacaron entre los 104 proyectos calificados, entre ellos, Chasing Roo, Death by numbers, Eternal Father, I am ready Warden, Incident, Instruments of a beathing heart, Keeper, Once upon a time in Ukraine, The only girl in the orchestra, Seat 31: zooey. zephyr, entre otras. Película Internacional Brasil: I’m Still Here Canadá: Universal Language República Checa: Waves Francia: Emilia Pérez Islandia: Touch Italia: Vermiglio Palestina: From Ground Zero Senegal: Dahomey Reino Unido: Santoch

Wicked.

Cortometraje de Acción Real Anuja, Clodagh, Crust, Dovecote, The Compatriot, Edge of space, The ice cream man, I’m not a robot, The last ranger, A lien, The Masterpiece, París 70, An orange from Jaffa, Room Taken. Maquillaje y Peinado The Apprentice, Beetlejuice, A diferent man, Dune Parte 2, Emilia Pérez, María , The Substance, Wicked, Nosferatu. Banda Sonora -Alien Romulos -Baby Girl -Beetlejuice Beetlejuice -Blitz -The Brutalist -Conclave -Emilia Pérez -Gladiador 2 -The Room Next Dor -Wicked -Sing Sing

Blitz