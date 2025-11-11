Vandalizan tumba de Silvia Pinal a días de su aniversario luctuoso

Efigenia Ramos, ex asistente personal de la fallecida actriz Silvia Pinal, compartió en una reciente entrevista con varios medios de comunicación que la tumba donde descansa la primera actriz fue vandalizada y le fueron robados varios objetos a pesar de que sus hijos, Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán tienen contratada a una persona para darle mantenimiento al lugar. Además, Ramos confirmó que se encuentra organizando un homenaje en honor a Silvia Pinal para conmemorar su primer aniversario luctuoso, pues recordemos que la diva del cine nacional murió el 28 de noviembre de 2025, y que la familia Pinal ya le dio su autorización.

Efigenia explicó que fue ella misma quien se percató del daño al acudir al panteón. Al llegar, notó que la cripta de Silvia Pinal presentaba signos de saqueo y deterioro, por lo que decidió documentar todo con fotografías antes de que el lugar fuera restaurado, detalla milenio.com “Vandalizaron la cripta, se metieron a hacerle daño a la cripta, yo tengo fotos de cómo la vandalizaron. Ya la arreglaron otra vez, pero no se vale lo que está pasando: van y se roban las cosas, dañan... y eso que la de mi jefa está bien protegida”, declaró Ramos visiblemente molesta por la situación. La ex asistente detalló que este tipo de incidentes no es aislado, ya que otras tumbas ubicadas en la misma zona también fueron afectadas. “No fue la única ahí en esa calle, fueron varias”, aseguró, y agregó que desde hace tiempo habían tomado medidas para preservar el lugar.