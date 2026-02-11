Vende Britney Spears su catálogo musical a la compañía Primary Wave

Estos temas forman parte del vasto acervo musical de Britney Spears, quien ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo y es considerada una de las artistas más exitosas de la historia del pop., señala quien.com

La transacción incluye éxitos legendarios que definieron generaciones, como Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic, Womanizer, Circus, Hold It Against Me, Gimme More, Piece of Me, I’m a Slave 4 U, Everytime, Stronger, Lucky, Sometimes, Overprotected, If U Seek Amy, My Prerogative, Break The Ice, I Wanna Go, Don’t Let Me Be the Last to Know y (You Drive Me) Crazy , entre muchos otros.

Britney Spears vendió su parte de los derechos de su icónico catálogo musical a la editorial Primary Wave, en un acuerdo calificado como “histórico” que se firmó el 30 de diciembre de 2025, según documentos legales exclusivos obtenidos por TMZ y reportados este 10 de febrero de 2026.

La venta del catálogo musical de Britney Spears se suma a la ola de artistas que han monetizado sus catálogos en los últimos años, incluyendo Justin Bieber, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Paul Simon, Neil Young, Shakira, KISS, Sting, Phil Collins y Stevie Nicks, entre otros.

El catálogo de Britney, con himnos del pop de finales de los 90 y 2000 que revolucionaron la industria, sigue generando millones de streams y mantiene su relevancia cultural.

El acuerdo abarca la propiedad de su catálogo (su parte de los derechos editoriales y posiblemente relacionados), aunque no se especifica si vendió el 100 por ciento o una porción mayoritaria, ya que los documentos indican que vendió “su parte de la propiedad”.

La cantidad exacta que recibió Britney Spears no ha sido revelada públicamente, pero fuentes cercanas al trato lo describen como un “acuerdo histórico” comparable al de Justin Bieber, quien vendió su catálogo por alrededor de 200 millones de dólares.

No hay detalles confirmados sobre cómo o cuándo recibirá el dinero, aunque fuentes indican que la cantante está contenta con la operación y ha estado celebrando pasando tiempo con sus hijos.

Britney firmó el contrato con el representante Cade Hudson como su manager en ese momento. Ni la artista ni Primary Wave han confirmado oficialmente el acuerdo.