$!Vendrá Alejandro Sanz a Sinaloa, se presentará en Los Mochis

Los fans del cantante español Alejandro Sanz en Sinaloa van a estar felices de saber, que el intérprete de Amiga mía, ha confirmado que visitará la ciudad de Los Mochis, esto como parte de su gira ¿Y ahora qué? que forma parte de su paso por México.
La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde se puede ver que el astro español se presentará el 22 de octubre en las instalaciones del Estadio Centenario, en su regreso después de tres años de su pasada presentación en Culiacán, sin olvidar su más reciente actuación en Mazatlán.
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Una publicación compartida por Alejandro Sanz (@alejandrosanz)
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“Os propuse cuatro fechas, pero cuando se trata de México siempre quiero más. Ampliamos a nueve noches. Nueve promesas de que lo que vamos a vivir allí no lo vamos a olvidar. ¿Y ahora qué? Ahora a vivirlo”, señala la publicación en su cuenta de Instagram.
Tras darse a conocer la fecha, se sabe también que la venta de boletos se realizará a través de boletera boletomovil.com. Cabe destacar que durante el mes de octubre, mes en el que visitará Sinaloa, el intérprete español, también actuará en lugares como Guadalajara, Aguascalientes, Ciudad de México, Saltillo, Monterrey, La Paz, Tuxtla y Acapulco.