$!Vendrá Alejandro Sanz a Sinaloa, se presentará en Los Mochis

Los fans del cantante español Alejandro Sanz en Sinaloa van a estar felices de saber, que el intérprete de Amiga mía, ha confirmado que visitará la ciudad de Los Mochis, esto como parte de su gira ¿Y ahora qué? que forma parte de su paso por México.

La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde se puede ver que el astro español se presentará el 22 de octubre en las instalaciones del Estadio Centenario, en su regreso después de tres años de su pasada presentación en Culiacán, sin olvidar su más reciente actuación en Mazatlán.