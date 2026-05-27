Vendrá Ricky Martin a Sinaloa, se presentará en Los Mochis

A través de redes sociales, se ha dado a conocer que el cantante Ricky Martin vendrá a Sinaloa donde ofrecerá un concierto en Los Mochis, en un evento que segurante hará vibrar a los fans del astro puertorriqueño.

De acuerdo a la información compartida en el Instagram de la boletera FunTicket, el concierto se realizará el 25 de octubre en el Estadio Chevron Park, actuación que forma parte de su actual Tour Live 2026.