Vendrá Ricky Martin a Sinaloa, se presentará en Los Mochis

A través de redes sociales, se ha dado a conocer que el cantante Ricky Martin vendrá a Sinaloa donde ofrecerá un concierto en Los Mochis, en un evento que segurante hará vibrar a los fans del astro puertorriqueño.
De acuerdo a la información compartida en el Instagram de la boletera FunTicket, el concierto se realizará el 25 de octubre en el Estadio Chevron Park, actuación que forma parte de su actual Tour Live 2026.
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El máximo exponente del pop latino llegará a “encender” la ciudad con ritmo, pasión y energía. La preventa exclusiva se realizará a partir del viernes 29 de Mayo, a partir de las 10:00 horas en el Corporativo Chevron y Funticket.mx, mientras que la venta general será a partir del 1 de junio.
Reconocido como una de las máximas figuras de la música latina a nivel mundial, Ricky Martin llegará a Sinaloa en medio de una exitosa trayectoria marcada por premios internacionales, millones de discos vendidos y una lista interminable de éxitos globales.