Con el objetivo de promover Mazatlán y su belleza, llegó al puerto a invertir en él, el actor Raúl Méndez Martínez, conocido por su papel Víctor Casillas alías “Chacorta”, en la serie “El Señor de los Cielos”.

El actor fue invitado por Casega Expertos Inmobiliarios que encabeza Gaddiel Hernández, para invertir en Mazatlán, de ahí que acudió al corte del listón del relanzamiento del proyecto de Torre Vita Di Mare Smart Condos.

El oriundo de Torreón, Coahuila, dijo conocer Mazatlán desde pequeño, ya que venía frecuentemente a vacacionar con sus padres, lo que le da mucha felicidad el ver el crecimiento que ha tenido.

“Lo que me trae por acá es la felicidad de ver cómo está creciendo Mazatlán, sentirse muy orgulloso de toda esta gente trabajadora, toda esta gente que está el día de hoy aquí siendo parte de este nuevo proyecto, y me siento muy orgulloso de ser parte de este crecimiento de esta hermosa ciudad”, comentó.

“Queremos que la gente conozca, que la gente en el mundo, no sólo en Torreón, Gómez, Durango, Chihuahua, sino a nivel internacional vamos a dar a conocer lo hermoso que es Mazatlán, para que la gente venga no solo como turista, sino a invertir”.

Señaló que ya tiene un par de inversiones en el puerto, pero como un socio más grande es la primera vez que lo está haciendo en esta torre, pero que espera sean muchas inversiones más.

Anuncia proyecto en Mazatlán

Sobre sus proyectos como actor informó que hará una serie en ViX.

“Ahorita estamos a punto de estrenar una serie por Estado Unidos, estamos viendo que realizamos unas segundas temporadas, tenemos unos proyectos por ahí, con ViX, vamos hacer una obra de teatro en Miami, pronto, muy activos, y sobre todo eso, la idea es generar una simbiosis entre lo que yo hago a nivel actoral, y dar a conocer este gran puerto de Mazatlán, la idea es traer más compañeros míos de la actuación a que conozcan el puerto, que inviertan aquí y dar a conocer Mazatlán”.

El actor informó que se está armando un equipo de empresarios y Gobierno, para realizar un proyecto en Mazatlán.

“Justamente estamos armando un gran de empresarios y a nivel Gobierno, y a nivel actoral, porque tenemos un enorme proyecto, un proyecto muy arriesgado, muy ambicioso, que va a dar a conocer a nivel mundial por una plataforma muy importante el bonito puerto de Mazatlán, esa es la intención que tenemos”.

“Este proyecto habla sobre lo maravilloso que somos los mexicanos, vamos a dar a conocer que México, en particular Mazatlán, es único, ya pronto adelantamos más noticias de cuál es el reparto y dónde grabaremos el proyecto”.

Anunció que pronto tiene previsto venir a vivir a Mazatlán.

“Yo soy de Torreón y desde muy chiquito me trajeron acá, cada año, a conocer, y estoy enamorado de Mazatlán, de hecho me vengo ya a vivir pronto, por lo mismo porque es un lugar que me ofrece mucha calidad de vida, y por eso aquí estamos trabajando”, aseguró.

SOBRE EL ACTOR

Raúl Méndez Martínez nació en Torreón, Coahuila, el 11 de abril de 1975, es un actor mexicano de cine, teatro y televisión.

Ha trabajado en numerosas producciones teatrales. En 2005, fue nominado por su trabajo en Ariel por Matando Cabos. Ha personificado desde un asesino en La leyenda del Zorro, como a un asistente ejecutivo en Un mundo maravilloso. Participó en la cinta KM 31 que ha sido de las más taquilleras de México, nominada a 3 Arieles. También participó en Fidel de la cadena Showtime (televisión) Showtime al lado de Gael García y Víctor Huggo Martín.

En el 2015 participó en la exitosa serie para Netflix Sense8, donde personificaba a Joaquín Flores, un novio violento y celoso.En 2016 viajó a Colombia participó en la serie La viuda negra 2 crada por RTI Televisión para UniMas y Televisa e interpretó El Diablo Guerra.

En 2018, participó en la serie de israelí Miguel junto con el actor Ran Danker, fue grabada en Israel y Guatemala e interpretó a Martín. Participa en la serie Enemigo íntimo interpretando Alejandro Ferrer producción de Telemundo.