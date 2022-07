Verónica Castro señala que la ANDA nunca la ha apoyado

Dentro de pocos días se llevarán a cabo las nuevas elecciones para elegir al representante la Secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional 2022-2026 de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) que tomará el lugar de Jesús Ochoa. Entre los aspirantes al cargo se encuentran Laura Zapata, Felipe Nájera y Marco Treviño.

A raíz de esto, el proceso se vio envuelto en la polémica cuando se dio a conocer que el voto será electrónico, motivo por el que algunos actores como Jorge Ortiz de Pinedo y Verónica Castro, que forman parte de la organización, expresaron su inconformidad con esta decisión.

La actriz compartió un video a través de sus redes sociales con el hashtag #YoSoyAnda, en el que la famosa señala que el voto debe ser libre, secreto y de manera presencial, no virtual como se tiene contemplado.

“Como ya no confiamos, ya no podemos tener fe, entonce prefiero que mi voto sea presencial, si no les molesta, gracias”, dijo

A lo largo del video, Verónica Castro señaló que lleva décadas suscrita a la ANDA, pero nunca ha recibido apoyo económico de parte de la institución, por lo que solicitó que ayuden a otras actrices que sí lo necesitan.

“Yo también tengo muchos años cotizando para la ANDA, más de 50-55 por ahí, y nunca me han dado nada. Hasta para poder tener a mi hijo tuve que empeñar mi coche, entonces espero que por lo menos a las compañeras que más lo necesitan se los den”, dijo.