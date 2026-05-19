Vetan a Gerardo Ortiz en Querétaro por cantar narcocorridos

El caso volvió a colocar en la conversación pública el debate sobre los narcocorridos, las restricciones en espectáculos masivos y las sanciones que enfrentan artistas y organizadores cuando incumplen los lineamientos establecidos por los gobiernos estatales.

La decisión forma parte de la política de “cero tolerancia” impulsada por las autoridades estatales contra contenidos musicales que promuevan o normalicen actividades relacionadas con el crimen organizado.

El cantante Gerardo Ortiz fue vetado oficialmente del estado de Querétaro luego de presentarse en la Feria del Grano y la Cantera, en el municipio de Pedro Escobedo, donde interpretó canciones consideradas como apología del delito.

La presentación ocurrió el viernes 15 de mayo de 2026 durante los festejos por la fundación de Pedro Escobedo, señala elimparcial.com

De acuerdo con autoridades estatales y municipales, el cantante incluyó en su repertorio canciones relacionadas con figuras del crimen organizado, pese a que en Querétaro existen reglas específicas sobre el contenido permitido en eventos públicos.

Tras el concierto, el gobierno activó los protocolos contemplados en la normativa estatal para este tipo de casos. Como resultado, se determinó aplicar un veto al intérprete, lo que impediría futuras presentaciones del artista en escenarios del estado.

El gobierno estatal sostiene que algunas canciones pueden representar una forma de apología del delito cuando exaltan actividades criminales, violencia o personajes vinculados con organizaciones delictivas.

Bajo este argumento, Querétaro ha endurecido sus medidas contra espectáculos donde se interpreten narcocorridos o contenidos similares. Las autoridades consideran que este tipo de música puede influir de forma negativa en sectores jóvenes y afectar el orden público.

Con esta postura, la entidad se suma a otros estados del país que han implementado restricciones similares, entre ellos Chihuahua, Baja California y el Estado de México.

La legislación local contempla distintas sanciones para artistas, promotores y organizadores de eventos que incumplan las condiciones autorizadas para conciertos y ferias públicas.

Entre las medidas más importantes se encuentran:

-Multas económicas de hasta 10 mil UMAS, equivalentes a más de un millón de pesos.

-Suspensión inmediata de conciertos cuando las autoridades detecten temas no autorizados.

-Clausura temporal de recintos o espacios donde se desarrollen los eventos.

-Veto definitivo para artistas reincidentes dentro del estado.

Las autoridades también han señalado que la responsabilidad legal no recae únicamente en los músicos, sino también en empresarios, promotores y dueños de inmuebles donde se realizan los conciertos.

El veto significa que el cantante podría perder la autorización para presentarse nuevamente en recintos públicos y privados dentro de Querétaro, dependiendo de las resoluciones administrativas que emitan las autoridades locales.

Además, el caso podría generar consecuencias para los organizadores del evento realizado en Pedro Escobedo si se determina que existió incumplimiento en los acuerdos establecidos para el espectáculo.