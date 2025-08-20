Viaja Banda MS con todo y su pulmonía a Las Vegas y Los Ángeles

Siempre creativa y buscando hacer dinámicas diferentes, la Banda MS llevó a cabo en esta ocasión diferentes promociones en las cuales la constante fue el acercamiento y convivencia con el público. Asimismo, aprovechó la oportunidad para promover su nuevo corte titulado Pensé en ti, mismo que se ha convertido en un ‘trend’ en la plataforma de Tik Tok en la cual la gente ha creado miles de historias con dicho sonido. Durante estas actividades mismas que se realizaron en las ciudades de Los Ángeles y Las Vegas, los fans tuvieron la oportunidad de convivir con Walo y Alan, vocalistas de la agrupación, y compartir con ellos momentos únicos en eventos presenciales.

Alan y Walo realizaron una serie de dinámicas interactivas en las que se tuvo un contacto directo y emotivo con el público, reafirmando un fuerte lazo de comunicación. En estas convivencias la ‘pulmonía’, icónico transporte típico del puerto sinaloense, por primera ocasión viajó a la Unión Americana causando sensación entre la multitud. Este vehículo, símbolo de alegría, tradición y cultura mazatleca, fue adaptado especialmente para la Banda MS, creando con ello una experiencia única que va más allá de la música.

Alan y Walo conviven con sus fans.

Con ello, la agrupación busca compartir el orgullo de sus raíces y acercar la esencia de su tierra natal para quienes viven fuera de México. La pulmonía no solo ha llamado la atención por su singular diseño, sino que se ha convertido en un atractivo móvil con el que el público puede tomarse fotos y convivir con el espíritu de Mazatlán. Paralelamente en el puerto de Mazatlán, Banda MS diseñó un letrero con el título del nuevo corte de la agrupación. El tema se llama Pensé en ti, y se ha convertido en un ‘trend’ en la plataforma de Tik Tok.