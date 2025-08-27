$!Vibra Ciudad de México con la actuación de Shakira y Danna

La Ciudad de México vibró al ritmo de Shakira, quien llegó con toda su energía como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran. Pero el momentazo de la noche fue cuando invitó a Danna Paola al escenario para cantar juntas el hitazo Soltera. La sorpresa dejó a todo el mundo con la boca abierta y el corazón acelerado. El dúo fue pura potencia femenina y se robó el show. La gente no paraba de grabar y obvio... ¡el video ya es viral! Entre aplausos y gritos, Shakira le tiró flores a Danna. “Tú estuviste ahí, al inicio de todo esto con Soltera, apoyándome, y eso jamás lo olvidaré. Te quiero, Danna”.

La noche estuvo cargada de energía, sororidad y puro empoderamiento. Desde que empezó con La fuerte, Shakira dejó clarísimo que esta era una noche para celebrar a lo grande. “Esta loba se reencuentra con su manada mexicana”, dijo emocionada antes de cantar Inevitable, desatando la euforia total del público.Y sí, el repertorio fue una joya desde los nuevos temazos como Te felicito, Monotonía y La bicicleta, hasta clásicos que hicieron gritar a sus fans a todo pulmón como La tortura, Pies descalzos, Ojos Así y Las de la intuición.