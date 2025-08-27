$!Vibra Ciudad de México con la actuación de Shakira y Danna

La Ciudad de México vibró al ritmo de Shakira, quien llegó con toda su energía como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran. Pero el momentazo de la noche fue cuando invitó a Danna Paola al escenario para cantar juntas el hitazo Soltera.
La sorpresa dejó a todo el mundo con la boca abierta y el corazón acelerado. El dúo fue pura potencia femenina y se robó el show. La gente no paraba de grabar y obvio... ¡el video ya es viral! Entre aplausos y gritos, Shakira le tiró flores a Danna.
“Tú estuviste ahí, al inicio de todo esto con Soltera, apoyándome, y eso jamás lo olvidaré. Te quiero, Danna”.
La noche estuvo cargada de energía, sororidad y puro empoderamiento. Desde que empezó con La fuerte, Shakira dejó clarísimo que esta era una noche para celebrar a lo grande.
“Esta loba se reencuentra con su manada mexicana”, dijo emocionada antes de cantar Inevitable, desatando la euforia total del público.Y sí, el repertorio fue una joya desde los nuevos temazos como Te felicito, Monotonía y La bicicleta, hasta clásicos que hicieron gritar a sus fans a todo pulmón como La tortura, Pies descalzos, Ojos Así y Las de la intuición.
Muchos fans fueron con las icónicas pelucas moradas del tour, y el estadio era pura vibra y emoción. Uno de los momentos más mágicos fue cuando Shakira cantó Ciega, sordomuda con el Mariachi Gama 1000, en un homenaje a México.
El público no se aguantó y soltó un épico. ¡Shakira, hermana, ya eres mexicana!” El clímax vino con Waka Waka, que convirtió el lugar en un carnaval total, y cerró con Ojos Así, mezclando ritmos árabes y latinos como solo ella sabe hacerlo.
Shakira brindó un momento emotivo al reconocer a México como una de las piezas fundamentales en el inicio de su carrera. Visiblemente emocionada, agradeció al público mexicano por haber sido el primer país fuera de su natal Colombia en abrirle las puertas, y le dedicó el clásico Antología en señal de gratitud.
“Ustedes saben que México fue el primer país de América Latina en abrirme las puertas, y eso no lo olvido, me ayudaron a construir esta carrera de más de 30 años”, expresó conmovida para dar paso a los primeros acordes de su ya emblemática balada.
El ambiente cambió cuando el Mariachi Gama Mil subió al escenario para dar inicio a un set dedicado a la música mexicana. El público reaccionó con entusiasmo a la interpretación de Sombras, tema emblemático de la tradición ranchera de Javier Solís y Julio Jaramillo, que Shakira afirmó se trata de una de las canciones favoritas de su padre, William Mebarak.
La recta final de la lunada licántropa chilanga fue musicalizada con los más grandes hits globales de Shakira entre ellos Loba, ysu colobaoración con Bzrp, con el tema Music Sessions, Vol. 53, el tema que revitalizó su carrera en tiempos recientes y la consolidó como una superestrella latina para el mundo.