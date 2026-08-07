Vibra el Estadio Azteca con la presencia de Banda MS, en la Leagues Cup 2026

La noche en el Estadio Azteca, donde el América debutó en la Leagues Cup frente al San Diego FC, no solo estuvo marcada por el futbol, sino también por el regreso de la Banda MS, agrupación que volvió a protagonizar uno de los momentos más esperados por la afición azulcrema.
El América comenzó su participación en la Leagues Cup con una victoria convincente de 3-1 sobre San Diego FC, resultado que confirmó el buen momento que atraviesa el conjunto de Guillermo Almada, actual líder del torneo de Apertura 2026 de la Liga MX.
Aunque el compromiso se disputó entre semana y la asistencia no alcanzó un lleno absoluto, los seguidores americanistas respondieron al llamado de su equipo y convirtieron el inmueble en una auténtica fiesta desde antes del silbatazo inicial.
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Una publicación compartida por Banda MS de Sergio Lizárraga (@bandamsoficial)
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Con el paso de los últimos torneos, el club ha fortalecido la costumbre de ofrecer espectáculos adicionales para sus aficionados cuando juega como local, una iniciativa que cobró fuerza durante la etapa en la que conquistó el histórico tricampeonato de la Liga MX, señala infobae.com
En ese contexto, la presencia de la Banda MS se ha convertido en uno de los ingredientes favoritos de los seguidores azulcremas, Mi Mayor Anhelo, un himno para la afición.
La agrupación sinaloense regresó al Coloso de Santa Úrsula para interpretar Mi Mayor Anhelo, tema que con el paso del tiempo dejó de ser únicamente una canción popular para transformarse en uno de los símbolos más representativos del América reciente.
La melodía suele escucharse durante los encuentros disputados en casa, especialmente en el descanso, cuando miles de aficionados la entonan de manera simultánea, creando uno de los momentos más emotivos dentro del inmueble.
Durante el duelo frente a San Diego FC, esa tradición volvió a repetirse y el estadio se llenó de voces que acompañaron a la agrupación, reforzando la conexión entre el equipo y su afición.
La participación de la agrupación no se limitó únicamente al espectáculo musical.
Como parte de las actividades organizadas para el estreno americanista en la competencia internacional, integrantes de la Banda MS participaron en un Meet & Greet junto al delantero Alejandro Zendejas, uno de los futbolistas más queridos por la afición.
La convivencia se llevó a cabo en las inmediaciones del Estadio Azteca, donde varios seguidores tuvieron la oportunidad de tomarse fotografías, conseguir autógrafos y compartir algunos minutos tanto con los músicos como con el arquero azulcrema.
Este tipo de dinámicas forman parte de la estrategia del club para fortalecer el vínculo con sus aficionados y convertir cada partido como local en una experiencia que vaya más allá de los 90 minutos.
La institución espera que la presencia de la Banda MS siga acompañando al equipo durante la campaña, manteniendo viva una tradición que se ha convertido en parte de la identidad reciente del club y que continúa fortaleciendo el vínculo entre las Águilas y su afición en cada presentación como local.