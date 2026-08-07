Vibra el Estadio Azteca con la presencia de Banda MS, en la Leagues Cup 2026

La noche en el Estadio Azteca, donde el América debutó en la Leagues Cup frente al San Diego FC, no solo estuvo marcada por el futbol, sino también por el regreso de la Banda MS, agrupación que volvió a protagonizar uno de los momentos más esperados por la afición azulcrema. El América comenzó su participación en la Leagues Cup con una victoria convincente de 3-1 sobre San Diego FC, resultado que confirmó el buen momento que atraviesa el conjunto de Guillermo Almada, actual líder del torneo de Apertura 2026 de la Liga MX. Aunque el compromiso se disputó entre semana y la asistencia no alcanzó un lleno absoluto, los seguidores americanistas respondieron al llamado de su equipo y convirtieron el inmueble en una auténtica fiesta desde antes del silbatazo inicial.

Con el paso de los últimos torneos, el club ha fortalecido la costumbre de ofrecer espectáculos adicionales para sus aficionados cuando juega como local, una iniciativa que cobró fuerza durante la etapa en la que conquistó el histórico tricampeonato de la Liga MX, señala infobae.com En ese contexto, la presencia de la Banda MS se ha convertido en uno de los ingredientes favoritos de los seguidores azulcremas, Mi Mayor Anhelo, un himno para la afición. La agrupación sinaloense regresó al Coloso de Santa Úrsula para interpretar Mi Mayor Anhelo, tema que con el paso del tiempo dejó de ser únicamente una canción popular para transformarse en uno de los símbolos más representativos del América reciente.

La presencia de la Banda MS se ha convertido en uno de los ingredientes favoritos de los seguidores azulcremas.

El grupo interpreta el tema Mi mayor Anhelo.