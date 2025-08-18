Vibra el ‘JaloFest 2025’ con la presencia de Carín León

Ante más de 50 mil personas, Carín León se presentó en el Estadio Morelos de Morelia, Michoacán, como parte del JaloFest, conquistando a miles de asistentes con su voz y un repertorio que hizo vibrar a todos los presentes.

El cantante continúa consolidándose como uno de los máximos exponentes del regional mexicano. Su actuación fue uno de los momentos más esperados del festival, confirmando la fuerza con la que Carín León conecta con su público.

Con cada presentación, el intérprete de temas como Primera cita, No es por allá y Alguien mejor, reafirma su lugar como uno de los artistas más importantes del género en la actualidad.