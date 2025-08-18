Vibra el ‘JaloFest 2025’ con la presencia de Carín León

Ante más de 50 mil personas, Carín León se presentó en el Estadio Morelos de Morelia, Michoacán, como parte del JaloFest, conquistando a miles de asistentes con su voz y un repertorio que hizo vibrar a todos los presentes.
El cantante continúa consolidándose como uno de los máximos exponentes del regional mexicano. Su actuación fue uno de los momentos más esperados del festival, confirmando la fuerza con la que Carín León conecta con su público.
Con cada presentación, el intérprete de temas como Primera cita, No es por allá y Alguien mejor, reafirma su lugar como uno de los artistas más importantes del género en la actualidad.
Una publicación compartida por ᴄᴀʀɪɴ ʟᴇóɴ (@carinleonoficial)
El Jalo Fest es un festival organizado por el Instituto de la Juventud Michoacana, que incluye actividades como paneles, conferencias, exposición empresarial, innovación tecnológica, zona gastronómica, un bazar juvenil llamado Mercadita.
También incluyó conciertos de artistas como El Tri, Molotov y Caifanes, y claro está, la presentación de Carín León, quien cantó en beneficio de mujeres y personas con pobreza menstrual, y la promoción de la salud menstrual y el acceso a productos de higiene, según el Gobierno del Estado de Michoacán.
En el festival se canjean boletos para los conciertos por productos no perecederos de la canasta básica. En el caso del concierto de Carín León, se otorgaron boletos a cambio de productos para combatir la pobreza menstrual.
Además de ofrecer un espectáculo de calidad, el Jalo Fest continúa consolidándose como una plataforma que impulsa el desarrollo económico y cultural de Michoacán, un espacio para celebrar la música, la cultura y la solidaridad en un ambiente festivo y memorable.