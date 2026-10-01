Vibra ‘La Casa de los Famosos México’, con la presencia de Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán hizo una aparición especial en La Casa de los Famosos México 2026. Su participación en la gala de eliminación representó su reaparición pública desde que se lesionó la cadera durante una presentación en vivo, el pasado 18 de septiembre, en Boca del Río, Veracruz. Además de verse recuperada totalmente, un aspecto que no pasó desapercibido para la audiencia fue que la “Reina del Rock” reveló que en la década de los 80 Ernesto Laguardia fue su pareja. La Guzmán y su banda aparecieron en el patio de la casa y sorprendieron a los habitantes con los acordes del éxito Eternamente bella.

Al finalizar la presentación, sorprendió a todos al revelar que en el pasado ella y Ernesto Laguardia tuvieron un efímero romance. “Él era mi novio en ‘Mame’; me daba unos besotes”, expresó entre risas Alejandra Guzmán. En X, antes Twitter, el momento dominó la conversación, detalla infobae.com Aunque muchas personas le dieron un sentido literal a las palabras de Alejandra Guzmán, en el pasado ella y Ernesto Laguardia han aclarado que tuvieron una conexión que no trascendió más allá de la amistad.

Los habitantes disfrutan de la presentación de Alejandra Guzmán.

Además del musical de 1985, Alejandra Guzmán y Ernesto Laguardia coincidieron en la telenovela de 1987, Tiempo de amar. El melodrama, protagonizado por Lupita D’Alessio y Fernando Allende, fue producido por Silvia Pinal, madre de la rockera. En la vida real, no solo Alejandra Guzmán ha tenido publicitadas relaciones con figuras públicas. Aunque más discreto, el historial amoroso de Ernesto Laguardia registra a celebridades como Mariana Ochoa, con quien coincidió en La Casa de los Famosos México 4. Ernesto Laguardia se convirtió en el séptimo finalista de La Casa de los Famosos México 2026, luego de superar varias galas de eliminación y llegar hasta la antesala de la gran final del reality de TelevisaUnivision.

La Guzmán llega con su banda, interpretando sus mejores éxitos.