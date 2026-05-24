$!Vibran al ritmo de la Banda MS

La Banda MS complació a más de 50 mil personas que se dieron cita para deleitarse con su ritmo en la Plaza de Toros México.

El concierto, que formó parte de la gira “Somos MS” tuvo un lleno total y a pesar de la lluvia en la Ciudad de México, la energía se mantuvo al máximo.

Con un espectacular escenario en formato 360 grados, la Banda MS logró una conexión con el público que unió sus voces a las de Oswaldo “Walo” Silvas y Alan Ramírez, en cada una de sus canciones.

“Somos MS Tour” es la espectacular gira de la Banda MS de Sergio Lizárraga, nombre que celebra la identidad de la agrupación sinaloense y su público, con presentaciones en importantes recintos de México y Estados Unidos.

Alfredo Olivas subió al escenario acompañado por Walo Silvas y Alan Ramírez, desatando la euforia colectiva al interpretar juntos temas emblemáticos como “El Paciente”.

Además, el cantautor Joss Favela también se unió a la celebración sobre el escenario.